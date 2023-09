Nuovo stadio Milan, sorpresa San Siro: “Capitolo aperto”

Il presidente del Milan Paolo Scaroni non ha escluso la possibilità di riaprire il dossier su San Siro

Intervenuto nel pre-partita di Milan-Lazio, Paolo Scaroni ha rivelato una possibile novità sul nuovo stadio. Il presidente rossonero, infatti, ha confermato di aver svolto dei passi in avanti importanti sul fronte San Donato, non escludendo però del tutto l’ipotesi di rimanere ancora in zona San Siro come auspicato in passato insieme all’Inter.

Questo è stato l’avviso di Scaroni sui lavori del nuovo impianto: “Abbiamo presentato la domanda di variante al comune di San Donato, mi sembra che tutto proceda, anche la prudenza non è mai troppa sul terreno degli stadi. C’è ancora una porta aperta su San Siro, non consideriamo totalmente chiuso il capitolo San Siro. Ma noi stiamo andando a tutta velocità su San Donato”.

Viva soddisfazione da parte del presidente del Milan, poi, per il bilancio chiuso in positivo: “A questo tengo molto, non solo abbiamo un risultato positivo, ma lo abbiamo a monte della campagna, quindi è un risultato ordinario. Io che ho vissuto gli anni in cui perdevamo 150 milioni, la cosa mi rende veramente felice”.