Berardi chiama, Krstovic risponde: è 1-1 al Via del Mare

Finisce uno a uno il posticipo del venerdì tra Lecce e Sassuolo; le reti sono state siglate da Krstovic e Berardi

L’ottavo turno di Serie A si è aperto con Empoli Udinese; partita delicatissima tra due squadre in difficoltà che non si sono fatte male prendendo un punto a testa. Il match serale, invece, metteva di fronte Lecce e Sassuolo, squadre alla ricerca di una risposta. I padroni di casa, infatti, erano reduci da due sconfitte consecutive contro Juventus e Napoli mentre i ragazzi di Dionisi voleva rialzare la testa dopo la sconfitta casalinga contro il Monza. Partita interessante tra due squadre con una precisa idea di gioco e la voglia di controllare il match all’interno dei novanta minuti.

Il primo tempo, specialmente all’inizio, è stato di marca Lecce con la squadra ad aggredire l’avversario, recuperare palla e cercare immediatamente la verticalizzazione. I ragazzi di D’Aversa sembravano essere in pieno controllo ma il Sassuolo, al primo calcio d’angolo, ha trovato il modo di cambiare il corso del match; fallo di mano di Baschirotto e rigore per i neroverdi. Dal dischetto si è presentato Berardi che è rimasto freddo e non ha sbagliato festeggiando la chiamata di Spalletti.

Nel finale di primo tempo qualche tensione complice anche due interventi subito proprio da Berardi che è sembrato piuttosto nervoso a causa del trattamento ricevuto nel corso dei primi quarantacinque minuti di gioco.

Krstovic risponde a Berardi: l’attaccante interrompe un lungo digiuno

Nella ripresa il Lecce ha trovato il modo di pareggiare la partita; dopo tre minuti di gioco, su una disattenzione difensiva dei ragazzi di Dionisi, il pallone è arrivato a Krstovic. L’attaccante ha sfruttato la sponda di Baschirotto trovando il gol dell’uno a uno. Per il centravanti del Lecce gol numero quattro in campionato e interrotto un digiuno di tre partite dal momento che non segnava dalla gara contro il Monza, terminata proprio uno a uno.

Sono stati i due bomber, dunque, a decidere la partita; alla chiamata di Berardi è arrivata la risposta di Krstovic. Si tratta del primo pareggio per il Sassuolo e il terzo per il Lecce. I neroverdi continuano a non trovare la giusta continuità dopo le belle vittorie contro Juventus ed Inter mentre il Lecce conferma di essere una delle principali sorprese di questa prima parte di stagione. Alla fine possiamo dire come sia un risultato buono per entrambe le squadre che arrivavano da una sconfitta e volevano andare alla sosta nel migliore dei modi.