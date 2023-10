Lecce-Sassuolo, tensione all’intervallo: il gesto di Berardi agli avversari

Sassuolo avanti nel primo tempo sul Lecce grazie al rigore di Berardi; tensione nel finale con l’esterno azzurro protagonista

L’ottava giornata di campionato si è aperta con due anticipi; dopo il pareggio, per zero a zero, tra Empoli e Udinese scendevano in campo Lecce-Sassuolo. I padroni di casa cercavano il riscatto dopo due sconfitte consecutive mentre i ragazzi di Dionisi volevano ritrovare la vittoria visto la sconfitta contro il Monza nel turno precedente.

E’ stato un primo tempo decisamente movimentato con l’episodio var con Baschirotto ad aver toccato la palla di mano; il rigore è stato trasformato da Berardi. Proprio l’attaccante del Sassuolo tra i protagonisti di un finale di primo tempo decisamente elettrico; mentre le due squadre si stavano dirigendo negli spogliatoi si sono accesi gli animi tra i componenti dello staff delle due panchine. Molto nervoso anche Berardi a causa di due interventi subiti nel corso del primo tempo. Si preannuncia una ripresa interessante.