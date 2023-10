DIRETTA Serie A, Empoli-Udinese 0-0: Samardzic pericoloso LIVE in tempo reale

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ tra l’Empoli di Andreazzoli e l’Udinese di Sottil in tempo reale

L’Empoli riceve l’Udinese in Toscana nel primo anticipo del venerdì che apre l’ottava giornata del campionato di Serie A. Uno scontro diretto in chiave salvezza che sarà diretto dall’arbitro Fabbri della sezione di Ravenna.

Gli azzurri di Aurelio Andreazzoli, reduci dalla sconfitta esterna contro il Bologna, vogliono ripartire dal successo casalingo del turno infrasettimanale contro la Salernitana per operare il sorpasso in classifica proprio sugli avversari di oggi. I bianconeri del pericolante Andrea Sottil, privi dello squalificato Lovric, sono invece ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo il buon pareggio in rimonta sul Genoa dello scorso week end. La partita sarà visibile in tv, su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. La passata stagione, su questo stesso campo, i friulani si imposero con il risultato di 1-0 grazie ad un gol dell’ormai ex Becao. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ tra Empoli ed Udinese live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Empoli-Udinese

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin, Maleh; Baldanzi, Cancellieri; Caputo. All. Andreazzoli UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Pereyra, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Sottil

CLASSIFICA SERIE A: Inter 18 punti, Milan 18, Napoli 14, Juventus 14, Fiorentina 14 Atalanta 13, Lecce 11, Bologna 10, Frosinone 9, Sassuolo 9, Torino 9, Monza 9, Roma 8, Genoa 8, Verona 8, Lazio 7, Udinese 4, Salernitana 3, Empoli 3, Cagliari 2.