Tifosi e club ai ferri corti: “Ora devi cedere”

Acque agitate in casa Spal: prima la nota dei tifosi, poi il comunicato stampa della società in risposta dopo un inizio di stagione non semplice

C’è maretta in casa Spal. La compagine estense è partita male dopo la retrocessione in terza serie. Si è già arrivati al ribaltone tecnico, con Colucci subentrato all’esperto Mimmo Di Carlo: ora il botta e risposta tra tifosi e società.

Non è iniziato nel migliore dei modi il campionato della Spal. I tifosi, già contrariati dopo la retrocessione in terza serie, nelle scorse ore hanno espresso tutto il loro dissenso con un comunicato firmato dalla Curva Ovest Ferrara, chiedendo espressamente al patron Joe Tacopina la cessione delle quote societarie, senza usare mezzi termini.

“Ora abbiamo la certezza” scrivono i tifosi della squadra di Ferrara “che con questo proprietario alla guida, la nostra Spal non ha nessun futuro”. Allo stesso tempo, i supporter garantiscono che “non mancheremo ad ogni partita di fargli sapere quello che pensiamo di lui e di ricordagli che l’unica cosa buona, onesta ed eticamente apprezzabile è venderci ad una nuova proprietà”.

Spal, la risposta del club ai tifosi

Poche ore dopo è arrivata la risposta della Spal, attraverso un comunicato firmato dal direttore generale Corrado Di Taranto, il quale si dice stupito e amareggiato “nell’apprendere quanto scritto dalla Curva Ovest”.

In particolar modo, il dirigente estense ricorda che “in questi due anni sono stati versati nelle casse aziendali oltre 25 milioni di euro per risolvere una situazione debitoria pregressa”. Inoltre, sottolinea che c’è la volontà di continuare ad investire in questo senso “per sviluppare ulteriormente la struttura e assicurare la stabilità di tutti coloro che lavorano nel club”.

La società si dice “consapevole” del fatto che i risultati sportivi degli ultimi anni “non sono andati di pari passo con lo sforzo economico e organizzativo compiuto dalla società”. Il comunicato termina con Di Taranto che sottolinea “la passione costante e positiva con cui il presidente segue quotidianamente gli sviluppi di tutte le aree del club e il rispetto dei ruoli e delle decisioni prese in questi mesi”.