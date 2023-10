Salta un’altra panchina, successore scelto UFFICIALE

Un nuovo ribaltone in panchina: arriva la decisione ufficiale del club dopo il deludente avvio di stagione in campionato

Salta un’altra panchina e c’è già il successore: il club ha annunciato l’ingaggio del nuovo allenatore dopo la sconfitta maturata nell’ultima giornata di campionato.

La Spal ha scelto il suo nuovo allenatore. Dopo l’esonero di Mimmo Di Carlo, maturato dopo il ko sul campo della Recanatese, il club estense ha sciolto le riserve sul nuovo allenatore. Si tratta di Leonardo Colucci il quale ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024 con la società di patron Joe Tacopina.

“S.P.A.L. comunica di aver affidato a Leonardo Colucci l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra” recita la nota ufficiale della società di Ferrara che riparte da Leonardo Colucci, ex calciatore con oltre 360 gettoni di presenza tra Serie A e Serie B. Ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2012 sulla panchina degli allievi nazionali del Bologna, passando l’anno seguente alla guida della formazione Primavera rossoblù dove è rimasto per altre tre stagioni sportive.

Spal, ufficiale l’ingaggio di Colucci in panchina

Nell’estate del 2016 ha concluso la sua esperienza nel calcio giovanile divenendo allenatore della Reggiana in Serie C. Nelle successive stagioni sportive, invece, ha allenato diverse squadre, in particolar modo Pordenone, Vis Pesaro, Ravenna, Picerno e Juve Stabia, raccogliendo in totale 173 panchine tra i professionisti.

Ora avrà una nuova chance, su una panchina importante come quella della Spal. La compagine di Ferrara, dopo la retrocessione in terza serie, è stata protagonista di un inizio di stagione tutt’altro che esaltante, con un bottino di 6 punti raccolti nelle prime cinque giornate di campionato. Mimmo Di Carlo paga le ultime due sconfitte consecutive che hanno visto la Spal perdere contro Cesena e Recanatese dopo la vittoria di misura sulla Juventus Under 23 che aveva fatto pensare ad una possibile svolta.