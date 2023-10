Sconfitta fatale, l’esonero è UFFICIALE: nome a sorpresa per la panchina

L’ultima sconfitta è fatale al tecnico che è appena stato esonerato dal proprio club: il comunicato ufficiale, parte la caccia al sostituto

Ancora una sconfitta ed allora meglio voltare pagina. Due ko consecutivi, tre nelle prime cinque giornate di campionato e un dodicesimo posto che è ben lontano dalle ambizioni di inizio stagione.

Sono questi i motivi che hanno spinto la Spal ad esonerare Mimmo Di Carlo. Fatale l’1-0 subito sul campo della Recanatese che ha spinto Joe Tacopina ad accelerare e dare il via libera al cambio in panchina. Fuori Di Carlo, dentro non si sa ancora chi: è partita la caccia al successore, un tecnico che dovrà avere esperienza e carattere per tirare fuori la squadra da una situazione difficile e riportare entusiasmo in un ambiente che paga ancora la retrocessione dello scorso campionato.

Intanto è arrivato l’esonero con la società che nel comunicato annuncia “di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Domenico Di Carlo” e lo ringrazia “per la passione, la dedizione al lavoro, l’umanità”.

Calciomercato Spal, caccia al successore di Di Carlo

Due vittorie su cinque partite non sono bastate a Di Carlo per conservare la fiducia di una società che ha l’esigenza di fare un campionato di vertice e tornare immediatamente in Serie B dopo la debacle dello scorso campionato.

Non si ha ancora certezza su chi sarà il nuovo allenatore della Spal anche se un’idea porta a Massimo Pedriali, attuale allenatore dell’Under 17 estense. Una decisione dovrebbe arrivare a stretto giro visto che la Spal tornerà in campo già questo giovedì per la sfida di Coppa Italia di categoria con il Sestri Levante.