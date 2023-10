Nuovo centravanti per l’Inter: affare da 20 milioni a gennaio

Coperta un po’ corta in attacco per Simone Inzaghi: la dirigenza nerazzurra pronta a un nuovo investimento nel reparto offensivo per il mercato invernale

Avvio di stagione super per l’Inter, a parte lo scivolone interno contro il Sassuolo in campionato. In Champions League i nerazzurri hanno maltrattato martedì il Benfica e il risultato (1-0) non rende merito alla quantità industriale di occasioni prodotte dall’undici di Inzaghi.

Porta stregata per una volta per Lautaro Martinez, mentre cui ha pensato Marcus Thuram a consegnare i tre punti ai vicecampioni d’Europa. Il francese, sbarcato a Milano a parametro zero l’ultima estate nel duello di mercato col Milan, si è inserito nel migliore dei modi nello scacchiere nerazzurro e si è rivelato subito un fattore in questa prima parte di stagione tra campionato e Champions. Per l’ex Borussia allarme rientrato dopo l’uscita dal campo nella ripresa per Sanchez: solo crampi, sarà disponibile sabato con il Bologna. La coperta però nel reparto offensivo rischia di essere un po’ corta per Simone Inzaghi, considerando l’assenza al momento di Arnautovic. Il centravanti austriaco ne avrà ancora per un mese e mezzo, mentre lo stesso Sanchez dopo il ritorno ad Appiano Gentile sta facendo fatica a ritrovare la migliore condizione.

Calciomercato Inter, nuovo bomber a gennaio: tentazione Taremi

Se c’è un reparto della rosa interista un po’ meno coperto è quindi il settore offensivo, con la dirigenza di Viale della Liberazione che potrebbe attingere dal mercato di gennaio per rimpolpare l’attacco dopo aver escluso interventi tra gli svincolati.

C’è un nome soprattutto che stuzzica Marotta e Ausilio: quel Mehdi Taremi, già cercato in estate prima che la scelta per il dopo Lukaku ricadesse su Arnautovic. Al momento – come scrive ‘La Gazzetta dello Sport – non arrivano conferme su un possibile affondo per il bomber iraniano, anche se non è da escludere del tutto una mossa dell’Inter nella finestra invernale se fosse necessario l’arrivo di una nuova punta. Il Porto comunque, nonostante un rinnovo lontano e la scadenza del contratto solo il prossimo giugno, non è intenzionata a far sconti per Taremi e valuterebbe il cartellino del 31enne attaccante almeno 20 milioni di euro.