Juve, Dybala ‘al posto’ di Pogba: arriva l’esito definitivo

L’attaccante argentino era stato scaricato proprio dalla Juve per la scadenza del contratto nell’estate 2022

Sono ore di grande apprensione in casa Juventus sul fronte legato a Paul Pogba. Il centrocampista francese, che lo scorso settembre era risultato positivo all’antidoping, dovrebbe ricevere a momenti l’esito delle controanalisi effettuate che confermeranno o meno i precedenti test.

Nelle analisi effettuate dallo stesso Pogba come da protocollo al termine del match vinto dalla Juve alla prima di campionato contro l’Udinese, era state trovate tracce di testosterone. La positività ha ovviamente fatto scattare l’allarme in casa bianconera che ha per prima cosa allontanato il calciatore dalla prima squadra. Saranno poi le controanalisi a stabilire effettivamente il futuro del francese, che in caso di lunga squalifica potrebbe difatti mettere la parola fine alla sua carriera da calciatore.

Una sentenza chiave per la Juventus in vista della programmazione del prossimo mercato. Il club bianconero, in caso di stop del francese, avrà infatti l’obbligo di intervenire nella finestra di gennaio per rimpiazzare almeno numericamente Pogba nella rosa di Allegri. Per lo spessore tecnico rappresentato dal calciatore, che la scorsa stagione non è riuscito ad aiutare i compagni per via dei tanti infortuni, ovviamente i tifosi si aspetterebbero un colpo di alto livello.

Calciomercato Juve, scelto il ritorno di Dybala senza Pogba

Nel sondaggio odierno lanciato su Calciomercato.it, dunque, abbiamo chiesto al popolo bianconero quale possibile obiettivo di mercato vorrebbero vedere come nuovo numero 10 della Juventus.

Ad aggiudicarsi la vittoria è stato il ritorno di chi questa maglia in realtà l’ha già indossata per diverse stagioni, vale a dire Paulo Dybala. L’argentino si è infatti guadagnato la maggioranza nel sondaggio lanciato su Twitter con il 41,4%. Per una manciata di voti, invece, si è dovuto accontentare del secondo posto il nome di Domenico Berardi al 39,7%. L’esterno del Sassuolo è realisticamente il colpo più probabile in canna per i bianconeri, dopo il lungo flirt della scorsa estate. Al 17,2% Mattia Zaccagni, mentre Nicolò Zaniolo non è andato oltre l’1,7% che gli è valso l’ultimo posto in solitaria nella classifica finale.