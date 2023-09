Juve, shock Pogba: positivo all’antidoping

Clamorosa notizia che riguarda Paul Pogba: il francese sarebbe risultato positivo ad un controllo antidoping

Nuova clamorosa notizia in casa Juventus: Paul Pogba sarebbe infatti risultato positivo a seguito di un controllo antidoping. Tracce di testosterone sono state infatti trovate nelle sue analisi.

È successo nella prima gara della stagione: Udinese-Juventus del 20 agosto scorso, vinta 3-0 dagli uomini di Allegri, in cui il francese non era neanche entrato in campo. Lo riferisce il ‘Corriere della Sera’. Il centrocampista bianconero, tormentato da continui problemi fisici nel corso della scorsa stagione, sarà quindi sospeso in via cautelare e avrà tre giorni di tempo per richiedere le controanalisi.

Se la positività dovesse essere confermata, Pogba verrà giudicato dal tribunale nazionale antidoping a meno che non si opti per un patteggiamento. La squalifica, in casi di doping, arriva fino a due anni, che potrebbero diventare quattro in caso di accertata intenzionalità. Un periodo quindi che si preannuncia ancor più buio per il centrocampista bianconero, che ad ‘Al Jazeera’ aveva raccontato addirittura di aver pensato al ritiro.