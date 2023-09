“Ho pensato di smettere”, rivelazione choc di Pogba

Il centrocampista francese aveva accusato un nuovo infortunio alla coscia destra durante l’ultima gara giocata contro l’Empoli

Non sembra essere ancora finito il lungo calvario di Paul Pogba dopo il suo ritorno della passata stagione alla Juventus. Il centrocampista francese sperava in tutt’altro approccio alla nuova annata dopo i numerosi stop che al suo ritorno a Torino gli avevano impedito di ritrovare continuità e brillantezza in campo.

A rassicurare i tifosi in merito alle condizioni di Pogba, èstata comunque la Juventus. Negli esami strumentali dal club bianconero non sono state infatti riscontrate lesioni, bensì solo un lieve sovraccarico a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra. Sono dunque alte le probabilità per Allegri di avere il francese a disposizione già a partire dalla prossima sfida in campionato in programma il 16 settembre in casa contro la Lazio.

Per quanto riguarda il suo futuro, invece, nonostante numerose speculazioni sul suo conto, Pogba ha deciso di rimanere ancora un anno alla Juventus. La tentazione di volare in un campionato divenuto attrattivo come quello arabo poteva in effetti essere molto forte, ma l’ex Manchester United ha preferito rimanere in un calcio più competitivo come quello italiano anche per dimostrare ai suoi tifosi di poter tornare ad essere determinante.

Calciomercato Juve, la rivelazione di Pogba: “Ho pensato di non giocare”

In un’intervista concessa ai microfoni di ‘Al Jazeera’, Pogba ha spiegato perfettamente la sua visione sul suo futuro.

Il centrocampista francese ha raccontato di aver passato dei momento complicati, dovuti alla direzione presa dal calcio negli ultimi anni. L’obiettivo di Pogba è in questo momento quello di ritrovare la felicità e l’affetto delle persone che gli stanno accanto, valori più importanti rispetto alla possibilità di incassare più soldi.

Questa la riflessione del francese: “I soldi cambiano le persone. Possono distruggere una famiglia, possono creare una guerra. A volte ho pensato tra me e me, ‘Io non voglio avere più soldi. Semplicemente non voglio più giocare. Voglio solo stare con persone normali, farmi amare per quello che sono, non per la fama e non per i soldi’. A volte è dura”.

Sul suo futuro alla Juve, invece, Pogba ha promesso ai tifosi: “Voglio far rimangiare a tutti le loro parole e dimostrare che non sono debole. Possono parlare male di me, ma io non mi arrenderò mai“.