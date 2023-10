Lautaro show, tra rinnovo e mercato: 100 milioni non bastano

L’ennesima prestazione da copertina del centravanti argentino e capitano dell’Inter nell’ultima notte di Champions League fa ben discutere, tra desiderio di rinnovo e voci di mercato continue in Premier League

L’Inter ha vinto con un solo gol di margine a scapito del Benfica nella seconda notte di Champions League di questo avvio competizione, in una fase a gironi particolarmente intricata. Eppure, chiunque ha avuto modo di assistere alla partita si starà ancora mangiando le mani per il numero impressionante di occasioni avute e sfruttate – non sempre con grossa fortuna – dall’offensiva nerazzurra nel tentativo di allungare il punteggio finale.

Tra i protagonisti dell’incontro, ancora una volta, Lautaro Martinez. Ormai è una consuetudine: il centravanti argentino nonché capitano dell’Inter ha grandissima fame di gol. Lo ha dimostrato in campionato, non ultimo il poker rifilato alla Salernitana, e ha voluto ribadire il concetto anche contro il Benfica. Tra traverse, pali e un ottimo Trubin a frapporsi tra lui e la rete, Lautaro avrebbe potuto mettere a referto un’altra notte da ricordare. Comunque sia andata, la sua prestazione è valsa il premio di migliore in campo e ha contribuito senza ombra di dubbio al raggiungimento dell’obiettivo minimo messo in chiaro da Simone Inzaghi alla vigilia.

Lautaro famelico sottorete e la Premier osserva, ma tutte le strade portano all’Inter

A margine dell’incontro, poi, Lautaro ha voluto precisare anche la propria posizione all’interno della scala gerarchica nerazzurra. Impattando con toni decisi anche la volontà di discutere del rinnovo di contratto il prima possibile. Tutt’al più entro il termine della stagione.

Per il ‘Toro’ Milano è casa, i colori nerazzurri ne sono ornamento. Il legame coi suoi tifosi è indissolubile, così come la gente intona canti in suo onore. Di recente, anche il suo agente Alejandro Camaño aveva messo un freno alle insistenti voci di mercato sul suo conto, dichiarando che Lautaro non è intenzionato a fare passi avanti in alcuna direzione che non sia soltanto l’Inter.

Una promessa a lungo termine è ciò che il mondo calcistico si aspetta e non potrebbe essere diversamente. Anche nel caso in cui, soprattutto dalla Premier League, dovessero giungere offerte considerevoli. Si parla di almeno 100 milioni di euro, una cifra destinata inevitabilmente a salire ancora. E se da un lato la dirigenza nerazzurra potrebbe essere stuzzicata dal convolare ad un accordo – con il Manchester United da tempo in corsa – dall’altra parte ha tutta la voglia di blindare il proprio cecchino. Invitabile il conflitto di interessi tra le parti. Lautaro però non ne vuole affatto sapere. Tanto meno se si dovesse saltare fuori la Saudi Pro League.