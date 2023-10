Dalla Juventus all’Inter: il bomber dei ‘record’ in nerazzurro

L’Inter insidia la Juventus per l’attaccante dei record: così i nerazzurri vogliono soffiare il bomber ai bianconeri

Inter contro Juventus, ci risiamo. In attesa del duello diretto sul campo, dove attualmente le due compagini sono separate in classifica da quattro punti, nerazzurri e bianconeri potrebbero incrociare le strade sul mercato.

In particolare Marotta e Ausilio avrebbero indirizzato i propri radar su un calciatore che è stato accostato anche alla Juventus. Un attaccante che potrebbe far comodo sia alla formazione di Simone Inzaghi che ha quella di Allegri. Entrambi gli allenatori hanno vissuto in questo inizio di stagione qualche difficoltà numerica in avanti: l’Inter per l’infortunio di Arnautovic e la forma ancora da ritrovare di Sanchez, la Juventus per i continui stop fisici di Vlahovic, Kean e Milik.

In vista della prossima stagione il problema potrebbe essere risolto da Serhou Guirassy, attaccante francese naturalizzato guineano di proprietà dello Stoccarda. Il 27enne, stando a quanto riportato da ‘fichajes.net’, sarebbe finito nel mirino anche dell’Inter.

Calciomercato Inter, sfida alla Juventus per Guirassy

I nerazzurri starebbero seguendo con attenzione le prestazioni dell’ex Lille, che in carriera ha giocato anche con Auxerre, Colonia, Amiens e Rennes.

L’approdo allo Stoccarda lo ha fatto letteralmente esplodere. Lo scorso anno, prima stagione in Bundesliga, ha realizzato 11 gol in 22 partite in campionato e quattordici reti complessive in 29 presenze. Quest’anno poi il vero boom: dopo appena sei partite, Guirassy è già a quota dieci gol, frutto di tre doppiette, una tripletta e del gol della bandiera realizzato nella disfatta contro il Lipsia.

Un rendimento che ha ovviamente portato molte big a guardare al 27enne nato ad Arles: oltre a Inter e Juventus, Guirassy è stato accostato in passato anche al Milan e sulle sue tracce ci sono anche club di Premier League. Nel contratto del calciatore con lo Stoccarda sarebbe presente anche una clausola da venti milioni di euro, non confermata dal club tedesco, che renderebbe meno complicato acquistarlo.