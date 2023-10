Juventus, cambia tutto: ha una clausola segreta da soli 20 milioni

Portata alla luce la clausola dell’attaccante che potrebbe dire addio la prossima estate

Dopo aver riconfermato in blocco gli attaccanti della passata stagione, la Juventus non ha comunque smesso di guardarsi intorno. Il club bianconero, che in estate aveva trattato il possibile scambio più conguaglio a favore con il Chelsea tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku, continua a monitorare profili per il reparto avanzato di Massimiliano Allegri.

Alla formazione diretta dal tecnico toscano, che in occasione dell’ultimo turno di campionato giocato in trasferta contro l’Atalanta si è ritrovata a disposizione solamente Moise Kean a causa dei problemi fisici accusati sia da Vlahovic che da Milik, è stato accostato Serhou Guirassy, attaccante francese naturalizzato guineano di proprietà dello Stoccarda. Un profilo interessante che in passato è stato osservato anche dai rivali del Milan.

Sul futuro dell’attaccante classe 1996 si è però creato un grande equivoco negli ultimi tempi. Pare infatti che sul contratto con il club tedesco sia stata inserita una clausola rescissoria valida per la prossima estate. Una notizia che il direttore sportivo dello Stoccarda, Fabian Wohlgemuth, ha preferito non approfondire ai microfoni di ‘Sport1’: “Non sono autorizzato a commentare il contenuto contrattuale. Vedremo cosa succederà in futuro. Faremo sicuramente tutto il possibile per assicurarci che rimanga a lungo”.

Calciomercato Juve, svelata la clausola da 20 milioni per Guirassy

Nonostante le timide smentite del ds dello Stoccarda, stando a quanto riportato nelle scorse ore da ‘fussballtransfers’ vi sarebbe in effetti un’opzione presente sul contratto del classe 1996.

Si tratterebbe di una clausola rescissoria da 20 milioni di euro valida per la prossima estate e presente sul contratto che lega Serhou Guirassy allo Stoccarda. Secondo la stessa informazione, però, la dirigenza tedesca starebbe già lavorando per eliminare questa opzione nell’ambito dei dialoghi in corso con il suo entourage per il rinnovo, proponendo in cambio un considerevole aumento di ingaggio con ricco bonus alla firma. Qualora l’intesa non dovesse essere raggiunta, l’attaccante – il cui contratto andrà in scadenza solo nel giugno 2026 – potrebbe andar via per una cifra considerata inferiore rispetto al suo attuale valore di mercato.