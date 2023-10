Asamoah: “Allegri uomo giusto per la Juve. Derby? Che storia con Tevez” | ESCLUSIVO

Asamoah a Calciomercato.it: “Il derby col Torino come una partita di Champions. Ricordo quando lo decidemmo con Carlitos”

156 partite e 5 gol in tutte le competizioni tra il 2012 ed il 2018. Un passaggio fugace, invece, nelle giovanili nel 2008. Kwadwo Asamoah è molto più bianconero che granata: può, però, a tutti gli effetti considerarsi un doppio ex del derby tra Juve e Torino. In esclusiva a Calciomercato.it apre subito l’album dei ricordi.

“Il derby è una partita speciale, è come una gara di Champions” spiega. “Quando lo perdi, come ci accadde una volta in casa, passi davvero una brutta settimana. Quando lo vinci ti regala una carica extra. Ricordo di un derby vinto in casa del Torino con il gol di Carlitos Tevez su un mio assist: fu una grandissima gioia. Oppure quello vinto nel nostro stadio con una magia di Paul Pogba. Tutte partite di grandissima intensità, ecco perché le paragono a quelle di Champions”.

Sabato, una nuova sfida. “Si, con una chiara favorita: la Juve. Anche se sarà una gara molto tosta, ne sono certo. E sono altrettanto sicuro che la Juve riuscirà a battere il Torino. Anche perché sulla panchina c’è l’uomo giusto”

“Serve tempo al tecnico: ci sono tanti giovani da inserire”

Quindi, Allegri l’uomo giusto per questa Juve. “Assolutamente sì. Abbiamo vinto tantissimo con lui nel ciclo in cui c’ero anche io. C’era, soprattutto, un gruppo di giocatori italiani esperti che trascinava quella squadra. Oggi ci sono tanti giovani e molti meno senatori italiani che possono trainarla. Questo significa avere qualche difficoltà in più per creare un gruppo che possa esser subito vincente. Serve tempo”.

Vede lontana la Juve dalla corsa scudetto? “Napoli, Milan e soprattutto Inter hanno maggiore esperienza in squadra e sono molto ben attrezzate per vincere lo scudetto. Non vedo, però, la Juve lontana da questo gruppetto. Credo che siano in quattro per il titolo, la Juve può vincere lo scudetto. Anche se, ora come ora, è impossibile avere certezze. C’è un dato che, però, può far ben sperare i tifosi bianconeri: e c’entra sempre Allegri”

Dica. “Nel mio secondo anno con lui alla Juve partimmo male, con qualche sconfitta di troppo. Ricordo come il mister riuscì a tirarci fuori da questa situazione, un lavoro importante. Anche oggi ha l’esperienza giusta per far ripartire questa Juve. Allegri può risolvere tutti i problemi anche di questa stagione: sa come si fa, uno straordinario gestore di situazioni. Ecco perché credo che la Juve possa vincere lottare per vincere lo scudetto”