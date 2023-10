Thuram lontano dall’Inter: la rivelazione spiazza i tifosi

Thuram subito determinante nell’attacco dell’Inter: il retroscena di mercato che poteva portarlo lontano dalla squadra nerazzurra

Marcus Thuram sta facendo le fortune dell’Inter e lo ha sottolineato ieri anche il tecnico del Benfica Schmidt: “È stato un grande colpo, si è integrato molto bene con Lautaro Martinez e con tutta la squadra“.

Il figlio d’arte è stato subito un fattore nello scacchiere di Simone Inzaghi, contribuendo in maniera determinante all’ottimo avvio di stagione della compagine vicecampione d’Europa. Gol, assist e prestazioni da top player per il nazionale francese, che non sta facendo rimpiangere Lukaku e Dzeko nel reparto offensivo interista. Inzaghi se lo coccola, con Marotta e Ausilio che la scora estate lo hanno strappato alla fine alla concorrenza dei rivali cittadini del Milan. Un colpo a parametro che, oltre per le casse di Zhang, sta facendo la differenza pure in campo. La concorrenza per Thuram sul mercato era agguerrita, anche per la ghiotta occasione di prelevarlo da svincolato dopo il mancato rinnovo con il Borussia Monchengladbach.

Calciomercato Inter, Thuram scartato da Xavi: adesso è un rimpianto per il Barcellona

Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Liverpool, Juventus ma anche il Barcellona: tanti club si erano approcciati verso Thuram.

L’attaccante classe ’97 nato a Parma era stato offerto quindi anche ai blaugrana, con la dirigenza del Barça che aveva valutato attentamente la possibilità di portarlo alla corte di Xavi. Il tecnico catalano però – come svela ‘El Nacional.cat’ – avrebbe scartato l’arrivo di Thuram, bloccando l’offensiva degli uomini mercato del Barcellona. Il francese è destinato quindi a restare un grosso rimpianto per i campioni di Spagna, con la testata iberica che sottolinea l’errore commesso da Xavi nel sottovalutare il valore del giocatore e rifiutare così il suo ingaggio. Difficile adesso immaginare un dietrofront dell’allenatore blaugrana e un nuovo assalto del Barça, considerando che l’Inter non ha nessuna intenzione di privarsi di Thuram se non per un’offerta irrinunciabile.