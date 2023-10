L’autorete di Meret ‘condanna’ il Napoli! Inter, ci pensa Thuram

Il Napoli gioca una buona partita ma si deve piegare al Real Madrid; l’Inter ottiene una preziosa vittoria grazie alla rete di Thuram

Torna la Champions League con due italiane impegnate nella seconda giornata dei gironi; questa sera toccava ad Inter e Napoli. I nerazzurri, dopo il pareggio alla prima giornata, dovevano vincere contro il Benfica per rispondere al successo della Real Sociedad e non complicare il passaggio del turno. Diverso il discorso per il Napoli; i campioni d’Italia affrontavano, di fronte al proprio pubblico, il Real Madrid in una super sfida tra le due squadre più forti del girone e in un match che poteva già indirizzare il discorso primo posto.

Non possiamo non partire dal big match del Maradona; partita di altissimo profilo con il Napoli ad aggredire l’avversario dal primo minuto. Atteggiamento che ha portato la squadra di Garcia in vantaggio con il colpo di testa di Ostigard al diciannovesimo minuto. L’episodio ha svegliato i ragazzi di Ancelotti che, tra il ventisettesimo e il trentaquattresimo, hanno ribaltato la partita grazie alle reti di Vinicius e Bellingham.

Il Napoli ha subito il colpo ma è stato bravo a reagire nella ripresa con il calcio di rigore di Zielinski. Dopo un momento di forte pressione da parte dei padroni di casa, il Real è riuscito a sistemare le cose e con un gran tiro di Valverde ha causato lo sfortunato autogol di Meret. Una botta psicologica difficile da digerire per i campioni d’Italia. I ragazzi di Ancelotti espugnano il Maradona ottenendo un successo fondamentale in ottica primo posto. Ecco la classifica del girone: Real Madrid 6 punti, Napoli 3, Braga 3, Union Berlino 0

L’altra italiana impegnata questa sera era l’Inter; i nerazzurri ospitavano il Benfica in un match da vincere a tutti i costi dopo il pareggio della prima giornata. Una partita complicata nel corso del primo tempo con i portoghesi che si sono difesi bene; nella ripresa la pressione dei finalisti della scorsa Champions League è notevolmente aumentata e le occasioni sono arrivate in serie. Dopo due legni colpiti, i ragazzi di Inzaghi hanno sbloccato il match grazie a Thuram che segna al termine di una bellissima azione

L’Inter, con il gol dell’ex Borussia Monchengladbach, ha conquistato tre punti fondamentali per la classifica di un girone molto più complicato del previsto. Dopo centottanta minuti la Real Sociedad ha gli stessi punti dei nerazzurri mentre il Benfica è clamorosamente ultimo in classifica. La sensazione, però, è che in questo gruppo possa succedere qualsiasi cosa. Ecco come stanno le cose nel girone D dopo centottanta minuti: Real Sociedad 4 punti, Inter 4, Salisburgo 3, Benfica 0.