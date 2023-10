Real Sociedad, tre punti importanti. Rimonta Braga in casa dell’Union di Bonucci

Nel girone dell’Inter importante successo della Real Sociedad mentre il Braga, presente nel gruppo del Napoli, ha vinto in rimonta

Serata di Champions League con due squadre italiane impegnate: parliamo di Inter e Napoli. I nerazzurri, dopo il pareggio in rimonta nella prima giornata, ospitavano il Benfica con l’obiettivo di andare a conquistare i tre punti; una partita già fondamentale per la questione primo posto e passaggio del turno.

Nel pomeriggio si era giocata l’altra sfida del match che metteva di fronte Salisburgo e Real Sociedad; una partita terminata con il punteggio di due a zero in favore della squadra spagnola. La sfida è stata decisa dalle reti di Oyarzabal al settimo e Brais Mendez al ventisettesimo; tre punti importantissimi per la Real Sociedad che dimostra di poter dire cose importanti all’interno di questo girone.

Per quanto riguarda il Salisburgo, invece, occasione sprecata dopo la vittoria della prima partita. Ecco la classifica, mentre si sta giocando Inter Benfica, del gruppo D: Real Sociedad 4 punti, Salisburgo 3, Inter due, Benfica 1

Napoli, il Braga fa l’impresa: vittoria in rimonta

Come abbiamo detto non solo l’Inter, tra le squadre italiane, impegnate in questa serata di Champions; anche i campioni d’Italia del Napoli scendevano in campo nella super sfida con il Real Madrid. Un big match tra le due squadre più forti del girone e le principali pretendenti per la conquista del primo posto. Entrambe le squadre arrivavano a questa sfida dopo il successo della prima giornata e cercavano l’allungo in classifica.

Nel pomeriggio si era giocata l’altra partita di questo girone, la sfida tra Unione Berlino e Braga. Match che si è rivelato altamente spettacolare. Nel corso del primo tempo i padroni di casa si erano portati sul due a zero: doppietta di Becker nel giro di sette minuti, al trentesimo e al trentasettesimo.

Un doppio vantaggio che sembrava aver indirizzato la gara ma in Champions League non si può mai dare nulla per scontato e, già nel finale di primo tempo, è partita la rimonta del Braga con la rete di Niakate al minuto quarantuno. Il pareggio è arrivato al cinquantunesimo con Bruma; la partita sembrava indirizzata verso un risultato di due a due ma al novantaquattresimo Castro ha regalato la vittoria al Braga. Sconfitta per l’Union di Bonucci.

Tre punti fondamentali per sperare nel passaggio del turno o quantomeno prendere un vantaggio importante in ottica terzo posto che significherebbe scendere in Europa League. Ecco la classifica del girone. Napoli 4 punti, Real Madrid 4, Braga tre, Union Berlino 0