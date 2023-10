Juventus e Inter penalizzate: l’ammissione degli arbitri

La classe arbitrale allo scoperto sull’episodio che vede coinvolte Juventus e Inter, le polemiche sono destinare a continuare: la ricostruzione

Fa ancora discutere, a distanza di giorni, l’intervento di Domenico Berardi ai danni di Bremer nel match della quinta giornata di campionato tra Sassuolo e Juventus.

L’arbitro Colombo al 13′ della ripresa aveva sventolato il cartellino giallo al fantasista neroverde, confermando qualche minuto dopo la decisione dopo la revisione al VAR. Il Sassuolo in quella fase del match era in vantaggio per 2-1, frutto anche alla rete realizzata sul finire della prima frazione proprio da Berardi. Il caso aveva alzato un polverone e da più parti si sottolineava come la scelta del direttore di gara si fosse rivelata sbagliata. Il Sassuolo alla fine riuscì a conquistare i tre punti ai danni della squadra di Allegri, ripetendosi nel turno successivo a San Siro contro la capolista Inter sempre grazie alle invenzioni di Berardi, che in teoria non sarebbe potuto scendere in campo per squalifica di almeno una giornata se fosse stato espulso appunto nel match precedente con la Juve.

Rocchi sul caso Berardi-Bremer: “Era da cartellino rosso”

Sia Juventus che Inter, in questo caso, sono state penalizzate dalla errata decisione dell’arbitro Colombo come conferma anche il designatore Gianluca Rocchi: “Questa situazione era molto particolare, per noi era da cartellino rosso“, ha chiosato il numero uno della classe arbitrale a DAZN durante la puntata di ‘Open VAR’ che ha analizzato gli episodi della quinta e sesta giornata di Serie A.

Rocchi prosegue co la sua disamina: “A livello procedurale viene fatto un ottimo percorso, cercano tutte le camere. Noi valutiamo i VAR non solo per la decisione presa, ma anche per altri parametri. Come arbitri dobbiamo però tutelare anche il pericolo che un giocatore crea”. La valutazione del campo è stata comunque diversa, riascoltando l’audio della sala VAR di Lissone dove erano presenti Fabbri e Di Martino: “Il fallo è brutto ma striscia, il punto di contatto è alto. Dinamica da giallo, VAR completato: puoi riprendere il gioco“. Spiegazioni e verità che certamente faranno ancora discutere.