Pagelle e tabellino Inter-Sassuolo 1-2: Berardi è una delizia, fantasma Lautaro

Pagelle, voti e tabellino di Inter-Sassuolo, match del ‘Meazza’ valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. Uno straordinario Berardi trascina ancora una volta i neroverdi dopo l’impresa contro la Juventus

Il Sassuolo l’ha rifatto: dopo la Juventus, la squadra di Dionisi compie l’impresa quattro giorni più tardi anche contro la capolista Inter.

Primo tonfo stagionale per i vicecampioni d’Europa, irriconoscibili nella ripresa e al quale non basta il guizzo di Dumfries sul finire della prima frazione. Il Sassuolo la ribalta dopo l’intervallo, trascinata dalle magie del solito Berardi: assist al bacio per l’1-1 di Bajrami (male nell’occasione Sommer), nove minuti più tardi ecco la perla che gela la San Siro nerazzurra e consegna altri tre punti nobili alla formazione neroverde. Lautaro Martinez assente ingiustificato, a Simone Inzaghi non bastano le scorribande sulla fascia dell’autore del gol Dumfries.

INTER

All. Inzaghi 4,5 – L’Inter si spegne troppo presto dopo il vantaggio di Dumfries. Squadra molle e scarica nella ripresa, senza mordente per una volta e poco lucida nell’assalto per recuperare il risultato. Le mosse dalla panchina non incidono e c’è un vuoto in attacco dietro la coppia Lautaro-Thuram. Incidente di percorso che macchia un avvio di stagione praticamente perfetto fino a stasera.

Sommer 4,5

Darmian 6

Acerbi 5,5

Bastoni 5 (68′ De Vrij 5,5)

Dumfries 7

Barella 5

Calhanoglu 6,5 (85′ Klaassen SV)

Mkhitaryan 5,5 (68′ Frattesi 5,5)

Dimarco 5 (68′ Carlos Augusto 5,5)

Thuram 5,5 (68′ Sanchez 5)

Lautaro Martinez 4,5

TOP INTER: Dumfries 7 – Se Calhanoglu resta lucido in regia, l’uomo più pericoloso dell’Inter è certamente Dumfries sulla destra. Il pendolino olandese imperversa sulla corsia di competenza e trova l’angolo vincente col piede debole per il vantaggio nerazzurro. Non è sempre preciso al cross, però le iniziative più importanti dell’undici di Inzaghi passano dalle sue iniziative.

FLOP INTER: Lautaro Martinez 4,5 – Irriconoscibile, palma del peggiore in campo da condividere con Sommer. È in flessione rispetto al tambureggiante avvio di campionato e lo si era visto anche nella trasferta di Empoli. Ha bisogno di riposo, ma Inzaghi non ha tante opzioni lì davanti dopo il KO di Arnautovic. Fantasma.

SASSUOLO

All. Dionisi 8 – Il Sassuolo non si culla dell’exploit contro la Juve, scende in campo a San Siro con personalità e idee chiare. Non di disunisce dopo lo svantaggio e continua a macinare gioco schiantando una corazzata come l’Inter. Bravissimo il tecnico, stellare la prova di Berardi: un alieno che prende per mano i compagni e li trascina verso vette all’apparenza (quasi) impossibili da scalare.

Consigli 6,5

Toljan 6,5

Erlic 6,5 (81′ Ferrari SV)

Viti 5 (61” Tressoldi 6,5)

Viña 4,5 (46′ Pedersen 6)

Matheus Henrique 6,5

Boloca 7

Berardi 8,5

Bajrami 7,5 (61′ Castillejo 6,5)

Laurentie 6,5

Pinamonti 5,5 (79′ Defrel SV)

TOP SASSUOLO: Berardi 8,5 – Il ‘Diez’ neroverde insegna calcio anche a San Siro dopo le magie che hanno affossato la Juventus. Giocate spettacolari e gol da cineteca, con la ciliegina sulla torta del delizioso assist a Bajrami. Ottavo centro contro l’Inter (bestia nera) e grosso rimpianto sul mercato per le big del nostro calcio. Solo per palati fini.

FLOP SASSUOLO: Viña 4,5 – Ancora disastroso, al pari del match di sabato contro la Juve. Dumfries fa quello che vuole da quella parte, anello debole di un’orchestra quasi perfetta. Rimane giustamente negli spogliatoio all’intervallo.

Arbitro Massimi – 5,5

INTER-SASSUOLO 1-2

46′ Dumfries (I); 54′ Bajrami; 63′ Berardi

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni (68′ De Vrij); Dumfries, Barella, Calhanoglu (85′ Klaassen), Mkhitaryan (68′ Frattesi), Dimarco (68′ Carlos Augusto); Thuram (68′ Sanchez), Lautaro Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Pavard, Asllani, Agoume, Sarr. Allenatore: Inzaghi

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic (81′ Ferrari), Viti (61′ Tressoldi), Viña (46′ Pedersen); Matheus Henrique, Boloca; Berardi, Bajrami (61′ Castillejo), Laurentie; Pinamonti (79′ Defrel). A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Obiang, Throstvedt, Ceide, Mulattieri, Volpato. Allenatore: Dionisi

Arbitro: Massimi (sez. Termoli)

VAR: Abbattista

Ammoniti: Inzaghi (I, dalla panchina), Matheus Henrique (S)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 6′; spettatori 70.864