Guai per il Milan, la coperta a centrocampo è corta: le soluzioni di Pioli

Il Milan deve fare i conti con l’ennesimo infortunio, quello di Ruben Loftus-Cheek. Ora sono rimasti in quattro per tre posti

Sono rimasti in quattro per tre posti. Il Milan affronterà la trasferta di Dortmund con una mini emergenza a centrocampo.

Stefano Pioli, infatti, deve fare i conti con l’ennesimo infortunio, quello di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, fermatosi al 28esimo del primo tempo del match tra il Milan e Lazio, si è sottoposto agli esami del caso che hanno evidenziato un evento distrattivo di grado lieve in regione pubo-adduttoria.

Niente partita contro i tedeschi e ovviamente nemmeno contro il Genoa. Sfrutterà la pausa per tornare al meglio, magari già contro la Juventus il prossimo 22 ottobre. Stesso obiettivo che si è prefissato Rade Krunic, out dalla sfida contro il Verona per una lesione al bicipite femorale.

Stefano Pioli, dunque, per le prossime due partite non avrà, di fatto, due titolari di inizio stagione, senza contare Ismael Bennacer, per il quale servirà tempo per rivederlo in campo.

Milan, uomini contati a centrocampo senza Loftus-Cheek: da Adli a Pobega, le scelte di Pioli

Sono rimasti dunque in quattro i centrocampisti per tre posti. Stefano Pioli dovrà essere bravo a gestire le forze per evitare nuovi infortuni.

Proprio per questo, il tecnico di Parma sta seriamente pensando di far partire dal primo minuto, contro il Borussia Dortmund, Tommaso Pobega, per far rifiatare Yacine Adli. Il francese, promosso a pieni voti, dopo le due partite da titolare contro Cagliari e Lazio, va verso la panchina.

Ci saranno certamente, invece, Tiijani Reijnders e Yunus Musah. L’olandese e l’americano hanno avuto un ottimo inizio di stagione e sono pronti a dare ancora il loro contributo. Entrambi hanno fornito una prestazione da sette, lavorando bene sulle proprie corsie. L’ex Az Alkmaar ha duettato con Leao, l’ex Valencia con il connazionale Pulisic.

Senza Adli, che sarà comunque, pronto ad entrare, bisognerà capire chi avrà i maggiori compiti di regia. I tre giocatori potrebbero alternarsi e non è da escludere che ci sia anche uno schieramento con un 4-2-3-1 in alternanza al 4-3-3.

Chissà, infine, che Pioli non decida di concedere spazio a qualche ragazzo della Primavera: l’indiziato numero uno è chiaramente Kevin Zeroli, che si allena con la prima squadra e tutti ne parlano un gran bene.