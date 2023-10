Infortunio Loftus-Cheek, l’esito UFFICIALE degli esami: quando torna

Il centrocampista inglese si era fermato per un problema muscolare avvertito durante il match giocato contro la Lazio

Nonostante l’importantissima vittoria ottenuta nell’ultimo turno di campionato contro la Lazio di Maurizio Sarri, Stefano Pioli non ha chiuso proprio col sorriso il match giocato dal suo Milan. Alla mezz’ora del primo tempo, infatti, il tecnico rossonero ha dovuto rinunciare a Ruben Loftus-Cheek per un forte fastidio avvertito all’adduttore.

Questa mattina, come da programma, l’ex centrocampista del Chelsea si è sottoposto ad esami strumentali che hanno effettivamente evidenziato una lieve distrazione muscolare. Questo il comunicato ufficiale del Milan: “La risonanza, alla quale si è sottoposto questa mattina il centrocampista Loftus Cheek, ha mostrato un evento distrattivo di grado lieve in regione pubo-adduttoria. Non sono in programma ulteriori esami, l’evoluzione clinica verrà monitorata quotidianamente”.

Scongiurati guai ben più seri per l’inglese che, ad ogni modo, dovrebbe saltare i prossimi due impegni di questa settimana tra Champions League e campionato. Loftus-Cheek non sarà sicuramente a disposizione per il match di mercoledì contro il Borussia Dortmund e difficilmente verrà rischiato da Pioli per l’ultimo match prima della sosta dedicata alle nazionali contro il Genoa di sabato prossimo.