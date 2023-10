Sottil, ‘indizio’ sull’esonero e annuncio nel post partita

L’Udinese evita un’altra sconfitta nel finale con il Genoa, il pareggio lascia però a rischio la posizione di Sottil

Ha visto il baratro, per davvero, l’Udinese, che con il Genoa ha rischiato di mettere a referto un’altra sconfitta in questo avvio di campionato difficilissimo. I bianconeri, però, anche con un pizzico di fortuna, sono riusciti a portare a casa un punto, pareggiando al 91′ grazie alla rocambolesca autorete di Matturro. Un po’ di respiro per l’allenatore Andrea Sottil, ma la situazione resta delicata.

Qualche giorno fa, su Calciomercato.it, avevamo già parlato del rischio esonero per Sottil e della possibile candidatura di Cioffi al suo posto. La prossima sfida con l’Empoli potrebbe essere determinante in tal senso. Per l’Udinese si preannuncia una settimana cruciale, l’ipotesi di un esonero dell’allenatore in caso di altro risultato negativo è concreta.

Udinese, i numeri della crisi ma Sottil rilancia

Soltanto quattro punti in sette giornate, un avvio di stagione diametralmente opposto rispetto a quello dello scorso anno. Nella passata stagione, a questo punto l’Udinese era al secondo posto, a un solo punto dalla vetta. Adesso, la vittoria non è ancora stata trovata e sono stati messi a referto soltanto quattro pareggi, con tre sconfitte.

Solo quattro gol segnati e ben 12 incassati, occorre una inversione di tendenza perché la stagione non prenda già adesso una brutta piega. Che la posizione di Sottil sia quanto mai in bilico, è testimoniato dal fatto che alcuni dei principali bookmakers (Snai, Golbet, Better) hanno sospeso le quote sulle giocate relative all’esonero.

Il tecnico, tuttavia, non intende mollare e nel post partita, a ‘DAZN’, ha rivendicato la bontà della prestazione odierna e ribadito la sua fiducia nella possibilità di migliorare. “I tifosi hanno dimostrato grande attaccamento alla maglia nonostante non siano contenti dei risultati e ci hanno dato una grande mano – ha spiegato – Vanno fatti i complimenti alla squadra per aver lottato, oggi abbiamo incontrato una delle squadre più in forma del campionato e lo ha dimostrato. Siamo partiti in salita, eravamo stati bravi a riprenderla poi abbiamo preso ancora gol su uno dei pochi contropiedi concessi. Alla fine siamo riusciti a portare a casa un punto, nel secondo tempo abbiamo fatto bene mentre nel primo avevo visto troppa ansia. Abbiamo pareggiato su autogol, è vero, ma abbiamo creato diverse occasioni e siamo in crescita, sono convinto che risaliremo la classifica. E’ dura in questo momento, ma sono contento, i ragazzi si sentono coinvolti e la squadra lotta su ogni pallone”.