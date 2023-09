Udinese, Sottil a rischio esonero: ultime sulla panchina | CM.IT

Situazione delicata per l’Udinese, altro ko contro il Napoli e il tecnico Andrea Sottil è a rischio esonero: le ultime di CM.IT

L’ultima, pesante, sconfitta con il Napoli e gli attuali 3 punti in classifica hanno inevitabilmente messo in discussione la posizione di Andrea Sottil.

Il tecnico dell’Udinese, con un passato anche ad Ascoli e Pescara, è consapevole di essere a rischio e che solo una vittoria o partita convincente contro il Genoa potrebbe salvarlo dall’esonero, prima della sosta delle Nazionali. Un risultato negativo a ridosso della pausa del campionato sarebbe infatti decisivo per le strategie del club e quindi il cambio in panchina. Tra i possibili sostituti, attenzione a Cioffi che ha già allenato l’Udinese come vice, nel 2020-2021, e poi come primo allenatore la stagione successiva.