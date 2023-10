Roma-Frosinone, retroscena e sorprese. I Friedkin arrivano prestissimo e c’è anche… Spalletti | VIDEO CM.IT

Sorprese, retroscena e cambi dell’ultimo minuto in Roma-Frosinone, con Smalling insieme ai compagni ma non convocato. Dan e Ryan Friedkin in anticipo

Roma-Frosinone entra nel vivo. In primis con le novità e i cambi di formazione in entrambe le squadre. In casa Roma emergenza difesa, con Cristante che arretra in difesa per sostituire Smalling e Llorente infortunati. Niente Celik quindi mentre giocano anche Mancini e Ndicka. A centrocampo la novità è Bove che fa coppia con Paredes in un iniziale 3-4-2-1 con Karsdorp e Spinazzola sulle fasce. Sulla trequarti Pellegrini e Dybala a supporto di Lukaku.

Da segnalare la presenza con i compagni di Smalling, che però non è a disposizione anche se era con il gruppo. All’Olimpico presenti anche Dan e Ryan Friedkin arrivati a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, un’ora prima della partita. Inconsueto, visto che solitamente si fanno vedere più a ridosso del match. Non è da escludere un passaggio negli spogliatoi per far sentire la propria vicinanza alla squadra. Da segnalare anche la presenza di Daniele Baldini, assistente tecnico del ct della Nazionale Luciano Spalletti che invece era al Gewiss per Atalanta-Juve. Nel riscaldamento, altra particolarità, presente anche Mourinho ad assistere in campo.



Per il Frosinone la sorpresa è l’assenza di Cheddira dagli 11 titolari, con Cuni dal 1’ nel 3-4-3 (ma gli esterni saranno verosimilmente più bassi) e la coppia di fascia Soule-Baez. A centrocampo sulle fasce Oyono e l’ex Marchizza mentre in mediana spazio ancora a Mazzitelli e Barrenechea. In extremis va in panchina anche Garritano, che non era convocato perché non al meglio ma il centrocampista ha partecipato al ritiro con il resto dei compagni e Di Francesco ha deciso all’ultimo di portarlo in panchina. In difesa muscoli e centimetri con Okoli, Monterisi e Romagnoli davanti a Turati.