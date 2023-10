Inter, Milan… ma Allegri non dimentica il Napoli per lo scudetto: “Consci dei nostri limiti”

La Juventus soffre contro l’Atalanta, ma esce imbattuta dalla gara del Gewiss Stadium: le dichiarazioni in conferenza stampa di Massimiliano Allegri

La Juventus fatica nel finale, ma riesce comunque a resistere agli assalti dell’Atalanta e a portare a casa un punto prezioso per la classifica.

Un pareggio che soddisfa Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “Abbiamo fatto una partita tosta, equilibrata, gestendo meglio la gara di quanto fatto sul 2-2 in casa del Sassuolo. Stiamo migliorando e sono contento di quello che ha fatto oggi la squadra, sia da chi ha giocato dall’inizio e da chi è subentrato – l’analisi dell’allenatore bianconero – Stasera incontravamo un avversario difficile, sono tutti test questi che ti fanno crescere. Non era facile venire su questo campo e non prendere gol. È importante aver conservato una posizione tra le prime quattro della classifica”.

Allegri risponde successivamente alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it e sottolinea la superiorità della altre big: “Cosa hanno in più adesso Inter e Milan? C’è anche il Napoli… Ripeto solamente che noi dobbiamo fare il massimo. Abbiamo iniziato un nuovo ciclo con tanti giocatori giovani come Gatti, Cambiaso, Fagioli e Miretti o Weah che hanno poca esperienza nel campionato italiano. Dobbiamo lavorare e giocare da squadra, da gruppo granitico, soprattutto nei momenti più difficili. Consapevoli comunque di quelli che sono i nostri limiti”.

Allarme Vlahovic, Allegri post Atalanta-Juventus: “Milik ha più possibilità di recuperare per il derby”

L”allenatore bianconero passa poi alle prestazioni dei singoli e si sofferma sui fischi a Chiesa: “Era sereno, è uscito contento del risultato e ha fatto una buona gara. Si è messo a disposizione dei compagni. Adesso vedremo come stanno Vlahovic e Milik, quest’ultimo ha più possibilità di recuperare per la partita contro il Torino“.

🗣️ #AtalantaJuve – #Allegri in conferenza: “Cosa hanno in più #Inter e #Milan? C’è anche il #Napoli… Noi dobbiamo fare il massimo. È iniziato un nuovo ciclo con tanti giovani. Serve giocare da squadra, da gruppo granitico, soprattutto nei momenti difficili” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/ojowGNqqQz — Giorgio Musso (@GiokerMusso) October 1, 2023

Sula prestazione di Locatelli, uno dei migliori al Gewiss Stadium: “Ha fatto una bella partita, soprattutto è andando in crescendo nelle ultime due gare. Oggi ha giocato più in mezzo, senza girovagare come aveva fatto col Sassuolo. Deve stare più centrale per farsi trovare meglio dai compagni, poi sul piano difensivo è un giocatore molto intelligente. Bremer non ha nulla di particolare, solo crampi. Normale, questa settimana aveva saltato due allenamenti”.