PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-JUVENTUS 0-0: scossa Muriel, Szczesny si riscatta

Pagelle, voti e tabellino di Atalanta-Juventus, match del Gewiss Stadium valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. Termina a reti bianche la sfida tra la ‘Dea’ e l’undici di Allegri

L’Atalanta esce tra gli applausi del suo pubblico dopo aver fermato al Gewiss Stadium la Juventus nel match della settimana giornata del campionato di Serie A.

Poche emozioni nel primo tempo, mentre nella ripresa è l’ingresso in campo di Muriel a vivacizzare la partita: il colombiano pennella su punizione, trovando però un super Szczesny che si riscatta dopo il pomeriggio da incubo con il Sassuolo. Nel finale di gara è invece Koopmeiners a sprecare due ghiotte opportunità. L’olandese delude al pari del dirimpettaio Rabiot, Chiesa invece non si accende nell’attacco bianconero dove marca visita il rientrante Kean. Vivace De Ketelaere nello scacchiere di Gasperini, nella Juve in difficoltà capitan Danilo che rischia grosso sul belga ex Milan. Bremer sostituito alla fine: crampi per il difensore brasiliano.

ATALANTA

Musso 6,5

Toloi 6

Djimsiti 6,5

Scalvini 6,5 – (65′ Kolasinac 6)

Zappacosta 5 (82′ Holm SV)

De Roon 6

Ederson 5,5

Ruggeri 6 (86′ Bakker SV)

Koopmeiners 5

De Ketelaere 6,5 (82′ Pasalic SV)

Lookman 5 (65′ Muriel 7)

Allenatore: Gasperini 6 – L’ingresso in campo di Muriel dà brio all’attacco, fino a quel momento spento con un Lookman poco incisivo. Ai punti forse meriterebbe i tre punti e rimpiange (di fronte a una Juve non irresistibile) le chance fallite nel recupero con Koopmeiners.

TOP ATALANTA: Muriel 7 – De Ketelaere è il più continuo dopo un inizio in sordina, ma è il colombiano a dare la scossa all’attacco della ‘Dea’. Mette in apprensione la difesa ospite e una paratissima di Szczesny gli nega un gol da cineteca su punizione. Meriterebbe più spazio lì avanti da parte di Gasperini.

FLOP ATALANTA: Lookman 4,5 – Spaesato e mai incisivo dalle parti di Szczesny, sia quando parte dall’esterno che quando agisce da falso nueve interscambiandosi con De Ketelaere. Gasperini si arrabbia in panchina, ma l’ex Leicester non cambia marcia neanche nella ripresa.

JUVENTUS

Szczesny 7

Gatti 6

Bremer 6 (84′ Rugani SV)

Danilo 5

McKennie 6 (84′ Weah SV)

Fagioli 5,5 – (68′ Miretti 5,5)

Locatelli 6,5

Rabiot 5

Cambiaso 5,5 (68′ Kostic 5,5)

Chiesa 5,5

Kean 4,5 (75′ Yildiz SV)

Allenatore: Allegri 5,5 – Attacco spuntato, ma la Juve fa davvero poco davanti a parte una conclusione di Chiesa. Primo tempo equilibrato e in controllo, mentre si abbassa troppo nell’ultima porzione di gara rischiando grosso sulle occasioni sciupate da Koopmeiners. Probabilmente ha ragione lui: questa Juve non ha il passo per tenere il ritmo di Inter e Milan.

TOP JUVENTUS: Szczesny 7 – Non deve sporcarsi più di tanto i guantoni per un’ora abbondante, è un gatto su Muriel nel togliere il pallone da sotto l’incrocio. Una parata che salva il risultato per Allegri e che riscatta parzialmente la papera della scorsa settimana contro il Sassuolo.

FLOP JUVENTUS: Kean 5 – Se Rabiot fatica a prendere le redini del centrocampo, davanti è Kean a non trovare lo spunto vincente in tandem con Chiesa. Perde i duelli con i difensori avversari e si intestardisce nell’azione solitaria. Non un buon biglietto da visita in chiave azzurra vista la presenza del Ct Spalletti in tribuna.

Arbitro Chiffi 5,5

Il tabellino di Atalanta-Juventus: Rabiot e Koopmeiners non brillano

Atalanta (3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini (65′ Kolasinac); Zappacosta (82′ Holm), de Roon, Ederson, Ruggeri (86′ Bakker); Koopmeiners; De Ketelaere (82′ Pasalic), Lookman (65′ Muriel). A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Palomino, Hateboer, Zortea, Adopo, Miranchuk. Allenatore: Gasperini

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer (84′ Rugani), Danilo; McKennie (84′ Weah), Fagioli (65′ Miretti), Locatelli, Rabiot, Cambiaso (65′ Kostic); Chiesa, Kean (75′ Yildiz). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Huijsen, Weah, Nicolussi Caviglia, Iling-Junior, Mancini. Allenatore: Allegri

Arbitro: Chiffi (sez. Padova)

VAR: Di Paolo

Ammoniti: Rabiot (J), Danilo (J), Holm (A)

Espulsi:

Note: recupero 1′ e 4′