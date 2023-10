Dal Milan alla Juventus, Allegri lo vuole a tutti i costi

Una possibile trattativa a sorpresa che potrebbe portare il calciatore dal Milan alla Juventus: Allegri lo vuole per alzare la qualità

Più qualità per la Juventus. Massimiliano Allegri va alla ricerca di rinforzi che possano innalzare il livello tecnico della propria rosa. Questa la missione che Cristiano Giuntoli ha per le prossime sessioni di mercato.

Del resto, la possibile squalifica di Paul Pogba priva la formazione bianconera di quello che è sicuramente l’elemento di maggior tasso qualitativo, al netto dei tanti (troppi) problemi fisici avuti nella sua seconda esperienza a Torino. Ecco perché tra gli obiettivi prioritari per il calciomercato della Juventus c’è proprio un calciatore dotato di grandi mezzi tecnici e tra i profili monitorati dal Giuntoli c’è anche un giocatore di proprietà del Milan: Charles De Ketelaere.

A parlare di questo è ‘fichajes.net’, che racconta di come sarebbe stato proprio Allegri ad indicare l’attuale calciatore dell’Atalanta come possibile rinforzo per la Juventus già nel mercato di gennaio.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole De Ketelaere

Stando a quanto riporta il portale spagnolo, Allegri considera il giovane trequartista belga un elemento prezioso per far compiere un salto di qualità alla propria squadra.

Al di là dell’indiscrezione riportata dalla Spagna, c’è da ricordare come il 22enne ex Brugge sia all’Atalanta in prestito con diritto di riscatto e un suo trasferimento già in questa stagione appare quantomeno improbabile.

Più fattibile l’ipotesi di un approdo alla Juventus nella prossima stagione, fermo restando il diritto della società bergamasca di acquistare il cartellino dal Milan a condizioni già concordate. I nerazzurri possono prendere a titolo definitivo De Ketelaere a fine stagione versando una cifra di 22 milioni di euro più 4 di bonus (con il 10% della futura rivendita garantito al Milan) dopo aver sborsato tre milioni per il prestito oneroso.

È da queste cifre che dovrebbe, eventualmente, ripartire la Juventus per portare il belga alla corte di Allegri. Prima però c’è una stagione da disputare per dimostrare di poter fare la differenza anche in Serie A: partendo proprio dalla sfida di questo pomeriggio contro i bianconeri.