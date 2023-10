Da Vlahovic a Loftus-Cheek, infortuni a non finire in Serie A: lista completa e tempi di recupero

I tanti impegni in rapida successione hanno fatto impennare in maniera importante la quota degli infortunati delle squadre di Serie A: ecco una rapida carrellata

Con la settima giornata di Serie A ormai entrata nella sua fase più calda, è possibile fare un mini bilancio di quello che è stato il primo scorcio di stagione che al momento sta arridendo alle milanesi. A farla da padrone, però, sono soprattutto i tanti infortuni che nelle ultime settimane stanno calamitando le attenzioni degli staff sanitari delle varie squadre. Soprattutto le big, ma non solo, devono già fare i conti con molte assenze. Ecco la lista completa, secondo quanto riferito da fantacalcio.it.

L‘annuncio di Allegri nella conferenza stampa pre-Atalanta ha sicuramente fatto squillare il primo vero campanello d’allarme in casa Juve. I bianconeri, infatti, che dovevano già fare i conti con l’infortunio di Alex Sandro, costretto a stare fermo ai box per una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia sinistra, rinunceranno anche a Milik (fastidio al polpaccio) e Vlahovic, per un problema alla schiena.

Il brasiliano dovrebbe ritornare a fine ottobre, mentre i due attaccanti potrebbe rientrare già alla prossima di campionato. Con il problema accorso a Loftus-Cheek durante Milan-Lazio, i rossoneri hanno praticamente due centrocampisti out: Krunic (lesione del bicipe femorale) e proprio l’inglese ex Chelsea (fastidio al pube). Per entrambi potrebbero essere necessari almeno due settimane. Meno grave la lesione al retto femorale per Kalulu, che dovrebbe rientrare in gruppo già ad inizio ottobre. Non se la passa meglio l‘Inter, costretti a fare a meno di Arnautovic per una distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Da non escludere un ritorno a pieno regime solo ad inizio novembre. Meno gravi gli infortuni accorsi a Frattesi (risentimento alla coscia destra), con Sensi e Cuadrado che invece dovrebbero essere disponibili già per il prossimo impegno.

Napoli, Roma e non solo: tante le squadre alla presa con gli infortuni, tutti i dettagli

In casa Napoli, invece, l’emergenza infortuni è legata soprattutto al reparto difensivo. Rrahmani è out per una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra mentre Juan Jesus è fuori per una distrazione di primo grado del bicipite femorale. L’ex Hellas Verona potrebbe rientrare nella seconda metà di ottobre così come il brasiliano. Negli ultimi giorni ha invece svolto lavoro personalizzato Gollini.

Ad essere falcidiata dagli infortuni è soprattutto la Roma. Oltre ai lungodegenti Kumbulla ed Abraham, fiato sospeso per Llorente, Smalling e Renato Sanches. Il difensore ha patito un fastidio al flessore (almeno una decina di giorni di stop), il difensore inglese dovrebbe rientrare la prossima settimana mentre il centrocampista portoghese ha riportato una lesione di primo grado. Atalanta invece orfana di Touré (rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro, con possibile rientro a gennaio) e Scamacca (lesione di primo grado della coscia sinistra, possibile rientro la prossima settimana o al massimo tra dieci giorni).

Sfortunato il Bologna: fuori Lucumì per circa sei settimane (lesione di primo grado della giunzione miotendinea del retto femorale destro), Sumaouro (che deve smaltire i postumi del vecchio infortunio) e Posh (lesione di primo grado, tempo di rientro fissato tra due settimane). Empoli, Fiorentina, Monza e non solo: la lista completa degli infortunati

Bereszynski, Maldini e Pezzella gli infortunati dell’Empoli: per l’ex Samp si tratta di un problema alla coscia sinistra (rientro la prossima settimana).Il fantasista deve invece fare i conti con un problema muscolare mentre molto più grave è la natura del problema di Pezzella (frattura al malleolo, con rientro nel 2024).

Per la Fiorentina out Dodò (lesione del legamento crociato, possibile rientro tra 6 mesi), Biraghi (distorsione alla caviglia, da valutare per le prossime settimane). Grave infortunio anche per Castrovilli (infortunio del legamento crociato), mentre Mina è out per una lesione della giunzione mio-tendinea (recupero ad inizio novembre). Ecco la lista di tutti gli infortunati con gli annessi tempi di recupero:

FROSINONE: Harroui (frattura al quinto metatarso, rientro ad inizio dicembre) mentre Kaio Jorge e Lirola dovrebbero essere presenti per l’ottava giornata. Stimata almeno una settimana in più di recupero per Gelli a causa di problemi muscolari.

GENOA: Badelj, Ekuban e Strootman dovrebbero rientrare nell’ottava giornata. I problemi fisici accusati dai tre calciatori contro la Roma non preoccupano lo staff sanitario rossoblu.

LECCE: Dermaku (problema muscolare, rientro previsto la prossima settimana) e Banda (lesione di primo grado, rientro a metà ottobre).

MONZA: Caprari e Bettella. Lesione al legamento crociato per il primo, ‘semplice’ problema alla caviglia per il secondo (possibile stop di qualche giorno).

SALERNITANA: Fermi ai box Candreva, Coulibaly e Ikwuemesi: problema al polpaccio per Coulibaly (almeno due settimane di stop), risentimento all’adduttore per l’esterno (possibile rientro la prossima settimana) mentre Ikwuemesi ha accusato una lesione all’adduttore destro (possibile rientro nei prossimi giorni o all’inizio dell’altra settimana)

TORINO: Zima – problema al ginocchio è ancora out (rientro nei prossimi giorni). Fuori per un mese anche Popa mentre Buongiorno ha accusato una lesione di primo grado al muscolo lungo dell’adduttore (almeno due-tre settimane di stop). Noie muscolari per Djidji (rientro fine ottobre-inizio novembre).

UDINESE: Masina (problema al legamento del piede, rientro all’inizio di ottobre), Ebosse (rottura del crociato)

VERONA – CABAL (lesione al bicipite femorale, almeno un altro mese di stop); DOIG (trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento del legamento perineo, rientro metà ottobre) e MBOULA (Lesione all’adduttore, un mese di stop).