Allegri risponde a Pioli: “Chi non gioca le coppe non è favorito per lo Scudetto. Vlahovic a riposo”

Dopo la vittoria casalinga di misura contro il Lecce, la Juventus è chiamata alla complicata trasferta di Bergamo. Ad attendere i bianconeri l’insidiosa Atalanta di Gasperini, che arriva dalla vittoria anch’essa per 1-0 in casa del Verona

Alla vigilia del match ha parlato in sala conferenze all’Allianz Stadium di Torino, prima di partire per il Gewiss Stadium, l’allenatore dei torinesi Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole.

Che tipo di partita sarà?: “Le partite con l’Atalanta sono combattute. Non ha preso ancora gol in casa”

Su Vlahovic: “Ha avuto un problema alla schiena e ieri si è fermato. Dobbiamo tenerlo a riposo” “Rientra Kean ma non ci sarà Milik, che ha avuto un problema al polpaccio, gli altri tutti a disposizione” “Ci sarà Mancini della Next Gen”

“Rugani titolare? Devo valutare, contro il Lecce ha fatto una buona partita e a poco dalla fine è uscito per crampi. Devo ancora decidere”.

Test di maturità? “Abbiamo già affrontato la Lazio, ma sono formazioni diverse. Domani non finisce il campionato ma per portare via il risultato dobbiamo fare una grande prestazione sotto tutti i punti di vista”.

“McKennie titolare, gioca uno tra Fagioli e Miretti, che ha fatto una buia gara col Sassuolo”.

Juventus, Allegri risponde a Pioli: “Non siamo i favoriti, l’obiettivo è il quarto posto”

Massimiliano Allegri risponde poi all’allenatore del Milan Stefano Pioli, che ieri ha parlato della Juventus come favorita dello Scudetto, in virtù dell’Assenza degli impegni europei

Juve favorita secondo Pioli: “Guardare la classifica è poco importante ma rimanere nelle prime quattro ci aiuta a crescere. L’obiettivo è sempre quello di stare nei primi 4 posti. Rabiot e Weah stanno cambiando fisicamente, mettendo energia nel motore. Weah sta tornando ai suoi livelli”

“Chi non gioca le coppe non è favorita per lo Scudetto, non è una equazione matematica”

“Quando hai una squadra giovane devi vedere le cose positive, perché hai margine di crescita”

“Yildiz e Hujsen stanno crescendo in maniera costante”.

“Vincere le partite non è facile. Abbiamo giocato una gara intelligente col Lecce, senza concedere occasioni e lo abbiamo fatto”. Punta di diamante? “Le punte di diamante sono i giocatori, che spostano gli equilibri. Ringrazio il direttore Giuntoli per le parole”.

“Quest’anno dobbiamo fare bene: dobbiamo andare in Champions per poi avere l’occasione di giocarla! Tutti ci devono aiutare, dai tifosi a chi lavora alla Continassa. Per guadagnarci quel magico palcoscenico”.

“Dobbiamo dare continuità ai risultati, ci saranno momenti difficili ma dobbiamo viaggiare a velocità di crociera. Dobbiamo entrare in Champions, senza dimenticare qual è il desiderio più grande”.

