Contratto da 56 milioni: Lautaro firma il gol più ricco

Momento magico per Lautaro Martinez: dopo aver siglato un poker di gol contro la Salernitana si appresta a firmare un super contratto

Ieri sera Lautaro Martinez è entrato ancora di più nella storia del calcio italiano: quattro gol in una partita entrando da subentrante non li aveva mai segnati nessuno. Il momento d’oro dell’argentino prosegue anche fuori dal campo.

In diretta ai microfoni di TvPlay, l’agente del Toro ci ha parlato in esclusiva di quanto stia bene in nerazzurro e di come sia orgoglioso di indossare la fascia di capitano. Quella stessa fascia che, per molti anni, è stata indossata da una leggende del calcio argentino come Javier Zanetti. Ora, poi, Lautaro Martinez si appresta a siglare un importante rinnovo di contratto con l’Inter: tutte le ultime e i dettagli sul prolungamento del ’10’ nerazzurro.

Inter e Lautaro ancora insieme: rinnovo da 56 milioni fino al 2028

La volontà della dirigenza nerazzurra è quella di blindare il proprio capitano, diventato ormai uno dei calciatori più importanti del campionato italiano e un top player riconosciuto anche a livello europeo: arrivano novità in questo senso.

Secondo quanto rivelato in esclusiva dalla redazione di InterLive.it, Lautaro starebbe per firmare un rinnovo da 56 milioni lordi fino al 2028. All’attaccante argentino sarà corrisposto un ingaggio da 7 milioni netti a stagione, come premio per la crescita avuta a Milano e per lo status raggiunto nell’Inter. La stagione, intanto, è iniziata nel migliore dei modi: 9 gol in 7 partite di campionato. Un ruolino di marcia da record, che certifica l’avvenuta crescita dell’attaccante.

Gli obiettivi dell’argentino ora sono legati alle vittorie con l’Inter, che vuole raggiungere lo scudetto e la relativa seconda stella prima dei rivali cittadini del Milan. Sempre più protagonista sul campo e sempre più centrale nel progetto nerazzurro è Lautaro Martinez. Ieri quattro gol, oggi arriva l’indiscrezione sul rinnovo di contratto col club meneghino.