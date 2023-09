Poker azzurro in Salento: il Napoli vince a Lecce e manda segnali di forte ripresa

Il Napoli vince ancora espugnando il ‘Via del Mare’ di Lecce. In terra salentina decisive le reti di Ostigard, Osimhen, Gaetano e Politano

Seconda vittoria consecutiva nel giro di pochi giorni per il Napoli di Rudi Garcia che continua a mandare segnali di ripresa dopo un inizio dal rendimento altalenante.

Ancora una prova convincente del Napoli che dopo l’Udinese batte senza grandi problemi anche il Lecce, tra le sorprese di questo avvio di campionato. Quattro gol per regolare i salentini, uno per tempo. Prima Ostigard, poi Osimhen e Gaetano a segno per la squadra di Rudi Garcia che martedì ospiterà il Real Madrid nella seconda partita della fase a gironi di Champions League.

Il Napoli sblocca il risultato dopo 16′ di gioco, alla prima vera occasione. Calcio di punizione battuto magistralmente da Piotr Zielinski che nel cuore dell’area di rigore pesca la testa di Ostigard, bravo a colpire con forza e precisione, infilando la sfera alle spalle di Falcone. Il Lecce prova a rispondere col solito Krstovic, ma la difesa azzurra fa buona guardia e riesce a proteggere la porta difesa da Meret.

Alla ripresa Rudi Garcia cambia subito l’attaccante centrale, inserendo Victor Osimhen al posto di Giovanni Simeone. Al giocatore nigeriano bastano poco più di cinque minuti per trovare la via del gol, arrivando in elevazione su un cross perfetto di Kvicha Kvaratskhelia e chiudendo i giochi. Gol importante ed esultanza fredda dell’ex Lille, arrivato già al quinto centro stagionale, il secondo in pochi giorni dopo quello nel turno infrasettimanale con l’Udinese. Poco dopo il Lecce trova il gol del 2-1 con un colpo di testa di Strefezza, ma la rete non viene convalidata per fallo di mano di Krstovic come confermato dal Var. E nel finale c’è spazio prima per il tris azzurro, firmato Gianluca Gaetano, bravo a chiudere una ripartenza ben orchestrata dalla squadra di Rudi Garcia e poi per il definitivo poker con Politano a trasformare un calcio di rigore.

Lecce-Napoli: tabellino e classifica

LECCE-NAPOLI 0-4

16′ Ostigard, 51′ Osimhen, 88′ Gaetano, 95′ rig. Politano

LA CLASSIFICA DI SERIE A: Inter 15, Milan 15, Napoli 14*, Juventus 13, Atalanta 12, Fiorentina 11, Lecce 11*, Frosinone 9, Sassuolo 9, Torino 8, Genoa 7, Lazio 7, Bologna 7, Verona 7, Monza 6, Roma 5, Salernitana 3, Udinese 3, Empoli 3, Cagliari 2

*una partita in più