Napoli, Osimhen segna (ancora) e reagisce così

Sono bastati poco più di cinque minuti a Victor Osimhen per trovare il gol, il secondo in pochi giorni. Ma il “caso” non è chiuso

Victor Osimhen conferma di essere un elemento preziosissimo per il Napoli di Rudi Garcia. Ma il gesto dell’attaccante dopo il gol di Lecce è quantomai eloquente.

Ha destato scalpore la decisione di Rudi Garcia di escludere Victor Osimhen dall’undici titolare sceso in campo al ‘Via del Mare’ dove gli azzurri affrontano il Lecce nel match che apre la settima giornata del campionato di Serie A. Una decisione “forte”, soprattutto dopo le polemiche dei giorni scorsi, tra il video pubblicato e poi rimosso su TikTok e la sempre attuale questione relativa al rinnovo di contratto dell’attaccante nigeriano.

Per la sfida in terra salentina, Rudi Garcia si è affidato a Giovanni Simeone per guidare il reparto avanzato, salvo poi inserire Victor Osimhen tra primo e secondo tempo. E all’attaccante ex Lille sono bastati circa cinque minuti in campo per timbrare il cartellino dei marcatori. Cross perfetto di Kvaratskhelia e colpo di testa altrettanto impeccabile del centravanti nigeriano che ha portato il risultato sul 2-0 in favore degli azzurri, già in vantaggio nella prima frazione di gioco con un altro colpo di testa firmato Ostigard.

Lecce – Napoli, la reazione di Osimhen dopo il gol

Victor Osimhen ha così trovato il suo quinto gol in campionato, il secondo in pochi giorni dopo quello messo a segno mercoledì sera contro l’Udinese allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ nel turno infrasettimanale.

E così come accaduto pochi giorni fa, anche questa volta, il bomber mascherato del Napoli ha esultato… non esultando. Una timidissima e fredda reazione, col consueto gesto di togliere la mascherina protettiva, poi l’abbraccio con i compagni di squadra e nulla più nonostante un gol importante nell’economia di una partita tutt’altro che semplice per la compagine partenopea.

Al gol di Ostigard, invece, dalla panchina ha festeggiato alzandosi in piedi e applaudendo il compagno di squadra per la rete del momentaneo 0-1. Segnali che confermano il momento del giocatore, che però in campo continua a fornire risposte importanti.