Pioli risponde ad Allegri e si gode i centrocampisti: “Così valuto Adli e Musah”

Le dichiarazioni del tecnico Stefano Pioli in conferenza stampa al termine di Milan-Lazio. Ecco le sue parole

Il Milan non sbaglia e conquista altri tre punti contro la Lazio. La squadra di Stefano Pioli ha battuto i biancocelesti grazie alle reti di Christian Pulisic e Noah Okafor.

Tante le note positive per i rossoneri, con Yacine Adli che si conferma all’altezza della maglia che indossa al pari di Musah, autore di un’altra prova più che convincente. La nota negativa è l’ennesimo infortunio, per problemi muscolari, di Loftus-Cheek: “Ruben ha sentito una fitta tra l’addominale e il pube, nulla di muscolare – afferma Pioli in conferenza stampa -. Stava facendo bene su Luis Alberto, poi è entrato benissimo Musah. Yacine ha sentito un po’ il debutto a San Siro, ma sta prendendo confidenza con il ruolo. Nel secondo tempo è salito di rendimento, dimostrando di poter giocare qualsiasi partita. Sono contento per lui e si merita questo momento, anche se sa che ci sono tanti gradini da scalare”.

Milan, Pioli risponde ad Allegri ed esalta la società

Il Milan, dunque, vince e convince. Un Milan che trova il successo grazie a due suoi nuovi acquisti, Pulisic e Okafor: “Vittoria del mercato? E’ la vittoria del club, che costruisce squadre vincenti con bilanci sani. E’ merito della programmazione e la visione del club, che spende bene, non tanti soldi, ma con le giuste idee. La proprietà è ambiziosa, con le proprie idee”.

Infine arriva la contro-risposta di Stefano Pioli a Massimiliano Allegri, che oggi in conferenza stampa aveva detto di non sentirsi il favorito – “Ha risposto bene – ha concluso il tecnico rossonero -, non ho detto che vinca matematicamente lo Scudetto, ma che è la favorita, non giocando le coppe”.