Inzaghi non ha scelta: succede per la prima volta all’Inter

Inter impegnata nella trasferta dell’Arechi contro la Salernitana: diverse novità di formazione per Inzaghi dopo al sconfitta con il Sassuolo

L’Inter vuole riscattare subito il flop di mercoledì scorso a San Siro contro il Sassuolo nell’anticipo della settima giornata di campionato contro la Salernitana. Simone Inzaghi cambia ancora tra turnover e rotazioni obbligate, considerando anche diverse defezioni nella rosa nerazzurra.

Oltre infatti ad Arnautovic, Sensi e Cuadrado, l’allenatore piacentino dovrà fare a meno per la trasferta dell’Arechi pure di Frattesi: il nazionale azzurro si è fermato in allenamento per un risentimento muscolare. In mediana, perciò, possibile spazio per Klaassen che dopo l’esordio nei minuti finale col Sassuolo potrebbe quindi scendere in campo per la prima volta da titolare con la casacca interista. L’altra sorpresa di giornata dovrebbe essere l’inserimento dal primo minuto anche di Sanchez in attacco insieme a Thuram, con Lautaro Martinez inizialmente a tirare il fiato. Per il capitano, così come per Mkhitarian, si tratterebbe della prima panchina stagionale. Le altre novità dello scacchiere interista riguarderanno la corsia sinistra: fuori Bastoni e Dimarco, spazio ad Acerbi e Carlos Augusto. Paulo Sousa in casa Salernitana è a caccia invece di punti salvezza e punta ad allontanare gli spettri di un possibile esonero. Il tecnico portoghese dovrà fare a meno dell’ex Candreva per infortunio, mentre ritroverà in attacco l’atteso Dia in coppia con Cabral.

Serie A, Salernitana-Inter: le probabili formazioni e dove vederla in TV

Salernitana-Inter, match della settima giornata del campionato di Serie A in programma questa sera alle 20.45 allo stadio ‘Arechi’ di Salerno, verrà diretta dall’arbitro Abisso della sezione di Palermo (al VAR Irrati). La sfida sarà visibile in chiaro per gli abbonati Sky Sport e sulla piattaforma DAZN.

Salernitana (3-5-2): Ochoa; Daniluic, Gyomber, Pirola; Kastanos, Martegani, Bohinen, Legowsky, Bradaric; Dia, Cabral. A disposizione: Costil, Fazio, Lovato, Sambia, Mazzocchi, Maggiore, Tchaouna, Stewart, Botheim. Allenatore: Paulo Sousa

Indisponibili: Coulibaly, Candreva

Squalificati: –

Diffidati: –

Inter (3-5-2): Sommer, Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Klaassen Carlos Augusto; Sanchez, Thuram. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bastoni, Bisseck, Darmian, Dimarco, Stankovic, Asllani, Agoume, Mkhitaryan, Sarr, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili: Arnautovic, Cuadrado, Frattesi, Sensi

Squalificati: –

Diffidati: –