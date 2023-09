UFFICIALE Inter, un’altra tegola per Inzaghi: infortunio pesantissimo

Dopo il ko col Sassuolo, l’Inter deve fare i conti anche con la questione infortuni: in questi minuti ufficiale un altro stop pesante

Piove sul bagnato in casa Inter. Mercoledì è arrivata la prima sconfitta stagionale per i nerazzurri, in casa contro il Sassuolo, generando qualche malumore per alcune scelte. Ora, però, Simone Inzaghi deve vedersela con gli infortuni che stanno colpendo la sua squadra.

A Empoli lo stop pesantissimo di Arnautovic, che tornerà tra un paio di mesi e mette in grande difficoltà l’attacco dell’Inter, ora si è fermato anche Davide Frattesi. Il centrocampo romano si è “sottoposto oggi a esami clinici e strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a seguito di un affaticamento muscolare. Gli accertamenti hanno evidenziato un lieve risentimento ai flessori della coscia destra. Le condizioni del centrocampista saranno rivalutate nei prossimi giorni”. Questo il comunicato del club sul proprio sito ufficiale riguardo le condizioni di Frattesi, tra i migliori – anche se non titolare – di questo inizio di stagione. Con buona probabilità salterà le tre partite che precedono la sosta: sicuramente sarà out contro Salernitana e Benfica mentre è da verificare la sua eventuale disponibilità nel match del 7 ottobre a ‘San Siro’ contro il Bologna.

Come detto, ai box per diverso tempo ci sarà anche Marko Arnautovic, che dovrebbe tornare per la sfida con la Juve del 26 novembre. Ma per l’Inter in questi giorni sono assenti anche Juan Cuadrado e Stefano Sensi. Il colombiano dovrebbe in realtà rientrare a breve mentre per il centrocampista bisognerà attendere un po’ di più.

Per questo a centrocampo la situazione rischia di complicarsi per Inzaghi, con i soli Calhanoglu, Barella, Asllani e Mkhitaryan per affrontare il tour de force finale prima della sosta. Con la Champions in mezzo e un match col Benfica già fondamentale dopo il pareggio con la Real Sociedad. Tra l’altro l’armeno era l’indiziato principale per avanzare il suo raggio d’azione e coprire il buco lasciato da Arnautovic in avanti. Ora Inzaghi dovrà essere attentissimo nella gestione delle risorse. Per Frattesi da valutare in questi giorni anche la chiamata della Nazionale.