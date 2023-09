Vlahovic tradisce la Juventus, futuro in Serie A: bomba clamorosa

Dalla Spagna il clamoroso intreccio che chiama in causa anche la Juventus. Vlahovic nel domino: ecco cosa sta succedendo

Sebbene manchino ancora diversi mesi prima dell’apertura ufficiale della sessione di calciomercato, rumours ed indiscrezioni continuano a calamitare l’attenzione mediatica. Salvo clamorosi colpi di scena, però, il domino degli attaccanti prenderà definitivamente quota solo in estate.

Tuttavia, sono diverse le variabili impazzite che potrebbero rimescolare in maniera importante le carte in tavola. La situazione in casa Juventus, ad esempio, merita di essere monitora con molta attenzione. Pur faticando a trovare continuità di rendimento, i bianconeri sono riusciti ad arrampicarsi fino a portarsi a due punti di distanza da Inter e Milan. In questo primo scorcio di stagione a prendersi la squadra sulle spalle sono stati soprattutto Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Dopo i rumours estivi, l’attaccante serbo ha già messo a referto 4 reti, dimostrando un’ottima intesa con i compagni e lanciando segnali importanti. Non è un caso che nelle ultime settimane si sia cominciato a parlare anche di un possibile rinnovo, con annessa spalmatura dell’ingaggio. Dalla Spagna, però, trapela una suggestione che potrebbe rivoluzionare le mosse bianconere.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: suggestione Vlahovic-Napoli, le ultime

Secondo quanto evidenziato da todofichajes.com, infatti, nel caso in cui il Napoli dovesse privarsi di Victor Osimhen, potrebbe alla fine dirottare le sue attenzioni proprio sull’attaccante della Juventus. Sebbene stemperato ufficialmente con il comunicato del club azzurro apparso nelle scorse ore, il caso Osimhen continua a far parlare di sé.

Lo strappo (ipotetico) sembra essere stato ricucito ma le suggestioni legate al futuro dell’attaccante del Napoli continuano a tenere banco. Il Chelsea, ad esempio, stando alle ultime indiscrezioni dall’Inghilterra continuerebbe a monitorare la situazione. Nel caso in cui i Campioni d’Italia uscenti dovessero alla fine cedere Osimhen, non hanno alcuna intenzione di farsi trovare impreparati. Ecco perché l’area mercato del Napoli – secondo todofichajes – potrebbe caldeggiare la pista Vlahovic. Quella del serbo, però, non sarebbe l’unica opzione percorribile. Da Alvaro Morata a Ivan Toney passando per Moukoko: le opzioni di sicuro non mancherebbero. Per adesso, però, tutto rimane confinato nell’alveo delle ipotesi. Garcia punta fortissimo sulla sua punta di diamante per dare la sterzata definitiva ad una stagione cominciata tra non poche difficoltà. Di mercato, eventualmente, si parlerà in seguito. Fermo restando che in tutto questo un ruolo decisivo sarà ricoperto dal discorso rinnovo. Staremo a vedere cosa succederà.