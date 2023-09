Il mondo di Vlahovic si è capovolto, Juve e agente lavorano al rinnovo

La Juventus vince contro la Lazio per 3-1, grazie ai gol della coppia-gol Vlahovic-Chiesa. Oggi due uomini fondamentali in campo, ieri due giocatori largamente chiacchierati in chiave mercato estivo

Sabato pomeriggio allo Stadium si è vista una bella Juve, trascinata dai suoi giocatori top in attacco. La coppia DV9+FC7 può crescere ancora e per il serbo ci sono in vista anche novità sul fronte contrattuale.

La situazione di Dusan Vlahovic in bianconero sì è capovolta, perché è tutto diverso rispetto all’estate. Nel corso del mercato estivo, la necessità di fare cassa da parte della Juventus aveva messo il centravanti in cima alla lista dei partenti.

Il famoso scambio con Lukaku aveva riempito pagine dei giornali, siti e trasmissioni televisive. Nulla di fatto, però. Dal canto dei tifosi mai un dubbio: il popolo bianconero si è sempre schierato dalla parte di Vlahovic, inneggiando alla sua permanenza in più occasioni, come ad esempio alle visite mediche nei primi giorni di ritiro. Dal lato del giocatore, idem: atteggiamento sempre di apertura alla Juve, messa come priorità nel corso dell’estate. Anche con l’atteggiamento del corpo in campo, nel corso delle amichevoli. Basti pensare all’allenamento a porte aperte al JTC, dove dopo una rete, alcuni tifosi hanno invocato il suo nome e Dusan è andato sotto la gradinata, facendo capire di voler restare a Torino e alla Juventus. Negli ultimi giorni, l’entourage del giocatore era nel capoluogo piemontese. Sabato il suo agente ha assistito alla doppietta contro la Lazio all’Allianz Stadium.

Calciomercato Juventus, per Vlahovic prove di rinnovo contrattuale. La strategia dei bianconeri

Per Vlahovic il mondo si è capovolto. Quattro gol in quattro gare e i problemi fisici messi alle spalle. Il serbo è pronto alla stagione della svolta e dietro la scrivania possono arrivare alcune novità.

Le questioni che avrebbero portato ai saluti di Vlahovic erano anche, e sopratutto, di carattere economico. In tal senso, il rapporto tra il giocatore e la ‘Vecchia Signora’ può proseguire, ma con alcune modifiche. La strategia della Juventus è semplice, prolungamento annuale o biennale: spostare la scadenza nel 2027 o nel 2028. Per blindare il giocatore e spalmare l’ingaggio.

Il serbo percepisce un ingaggio “a salire”. La scorsa stagione 7 milioni di euro netti; questa 9, che possono arrivare anche a 12. Un ingaggio come si suol dire “pesante”. La Juve vuole trovare una soluzione intermedia, cercando un dialogo con gli agenti del calciatore. C’è fiducia, data la volontà di Vlahovic di vestire ancora la 9 a Torino. Come dice lui stesso tramite i social: “Abbiamo dei conti in sospeso”, chiaro segnale del fatto che DV9 è sintonizzato su frequenze a tinte bianconere.