Serie A, designazioni arbitrali: scelto il fischietto per Milan Lazio

Concluso il turno infrasettimanale, la Serie A è pronta a scendere in campo con la settima giornata. Ecco tutte le designazioni arbitrali

La Serie A non si ferma mai e dopo il turno infrasettimanale è tempo di scendere nuovamente in campo per la settima giornata del massimo campionato italiano. Turno molto importante con tre big impegnate nella giornata di sabato trenta settembre; apre il Napoli in casa del Lecce alle quindici, alle 18 invece super sfida a San Siro tra Milan e Lazio mentre alle 20.45 ci sarà il match tra Salernitana ed Inter.

Nella giornata di domenica, invece, occhi puntati sia sulla sfida Atalanta Juve sia sul match dell’Olimpico dove la Roma non può permettersi passi falsi contro il Frosinone. La settima giornata di Serie A si chiuderà con tre partite di lunedì. Andiamo ora a vedere tutte le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato.

Lecce-Napoli sarà affidata a Pairetto con Meli e Alasio assistenti, Collu quarto assistente, Paterna al Var e Doveri come Avar. Passiamo a Milan-Lazio diretta da Massa con Vecchi e Perrotti in qualità di assistenti, Ghersini quarto uomo, Mazzoleni al Var e Abbattista come Avar. L’ultima sfida del sabato, Salernitana-Inter, è stata affidata ad Abisso con Vivenzi e Garzelli assistenti, Manganiello quarto uomo, Irrati al Var e Serra come Avar.

Passiamo ora ai match di domenica iniziando dal lunch match Bologna-Empoli; la gara sarà diretta da Maresca coadiuvato da Palermo e Margani come assistenti, Santoro quarto uomo, Serra al Var e La Penna Avar. Per quanto riguarda Udinese-Genoa il direttore di gara sarà Mariani con Colarossi e Vigile assistenti, Ferrieri Caputi quarto uomo, Valeri al Var e Paganessi Avar

Serie A, designazioni arbitrali: Marchetti per Roma Frosinone

Il big match della domenica, Atalanta-Juventus, sarà diretto da Chiffi con Tegoni e Del Giovane assistenti, Giua quarto uomo, Di Paolo al Var e Meraviglia come Avar. La sfida dell’Olimpico, Roma-Frosinone, affidata a Marchetti coadiuvato dagli assistenti Mondin e Cipressa e dal quarto uomo Piccinini. Al Var sarà presente Abbatista mentre come Avar troviamo Irrati.

Passiamo, ora, alle sfide del lunedì iniziando da Sassuolo-Monza affidata a Zufferli con Bresmes e Rocca come assistenti, Gualtieri quarto uomo, Marini al Var e Gariglio come Avar. L’altra sfida in programma lunedì alle 18.30, Torino-Verona, sarà diretta da Feliciani coadiuvato dagli assistenti Passero e Costanzo e dal quarto uomo Baroni. Al Var troviamo Di Martino mentre Pezzuto come Avar.

L’ultimo match di giornata, in programma lunedì alle 20.45, Fiorentina-Cagliari è stata affidata a Di Bello con Mokhtar e Rossi come assistenti, Bonacina quarto uomo, Maggioni al Var e Dionisi come Avar.