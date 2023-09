“Dimissioni Mourinho”: la sentenza è immediata

Bufera su Mourinho dopo il ko pesantissimo contro il Genoa, invocate le dimissioni per l’allenatore della Roma

Le due vittorie con Empoli e Sheriff Tiraspol, dopo la pausa, avevano suonato la riscossa della Roma soltanto in apparenza. I giallorossi hanno frenato quindi di nuovo in maniera brusca, prima con il pareggio contro il Torino e poi con la sconfitta di ieri sera contro il Genoa, pesante nelle proporzioni e nel modo in cui è maturata.

Prestazione fortemente negativa, quella contro i rossoblù di Gilardino, che in questo avvio di campionato si stanno dimostrando degli ‘ammazzagrandi’, dopo la vittoria con la Lazio e il pareggio contro il Napoli. Il Genoa può esultare per un 4-1 d’autore, sconfitta che invece mortifica i giallorossi e li tiene al momento decisamente lontani dalle posizioni che contano in classifica, con prospettive all’orizzonte che non appaiono affatto rosee, anzi. Inevitabile che nell’occhio del ciclone finisca Mourinho, che ha proposto una squadra andata ben presto alla deriva a Marassi.

Invocate le dimissioni di Mourinho in diretta: “Ormai si arrampica sugli specchi”

In queste ore, molteplici i pareri negativi sull’allenatore portoghese e c’è chi invoca a gran voce le dimissioni, insistendo sui difetti comunicativi e di gestione dello Special One.

Furio Focolari, opinionista di ‘Radio Radio’, non ci va tenero, anzi, nei confronti dell’allenatore lusitano, di cui stigmatizza l’atteggiamento davanti alle telecamere in sede di commento: “Mourinho si arrampica sugli specchi e si attacca a tutto – ha dichiarato in diretta – Ha parlato dell’assenza di Ibanez, un difensore che non è più in rosa e che comunque lo scorso anno non giocava più, per giustificare i problemi della difesa. La Roma deve interrogarsi, ci sono giocatori in condizioni impresentabili. Il portoghese arrivati a questo punto dovrebbe dimettersi, ma tanto sappiamo che non lo farà mai”.