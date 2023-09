Monza ora è UFFICIALE: Gomez è biancorosso

Il ‘Papu’ Gomez è un nuovo giocatore del Monza: l’argentino ha firmato un contratto fino a giugno

Nuova avventura italiana per il ‘Papu’ Gomez. L’argentino, rimasto svincolato dopo aver lasciato il Siviglia, ha firmato un nuovo contratto per il Monza.

Avventura in Brianza quindi per il campione del Mondo, che va quindi a rafforzare la rosa di mister Palladino. Un innesto importante, soprattutto considerando il grave infortunio occorso a Caprari. Mancava soltanto l’ufficialità per quello che era ormai un affare fatto, con il giocatore argentino tornato in Italia e che ha sostenuto le visite mediche.

Questo il comunicato ufficiale della società biancorossa:

“Alejandro Gomez è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante argentino ha firmato un contratto con i biancorossi fino al 30 giugno 2024.

Fantasia, esperienza, gol. Dopo 315 presenze e 66 reti in Serie A, riecco il Papu, per cominciare una nuova avventura a Monza.

Benvenuto Papu!”.