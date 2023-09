Emergenza attacco: lesione al crociato e operazione UFFICIALE

Emergenza in attacco, lesione al crociato anteriore e operazione a Barcellona: l’ufficialità riportata dal club

Brutta notizia in casa Monza. Il club brianzolo dovrà fare a meno di Gianluca Caprari per un lungo periodo. L’attaccante ha infatti accusato un infortunio al legamento del crociato anteriore.

La comunicazione è stata data proprio dalla società biancorossa attraverso i propri canali ufficiali. Caprari si opererà a Barcellona, ancora ignoti i tempi di recupero. Questo il comunicato ufficiale diramato dal Monza:

“Nei prossimi giorni Gianluca Caprari si sottoporrà, a Barcellona presso la clinica del Professor Ramon Cugat, a intervento chirurgico al ginocchio destro per lesione al legamento crociato anteriore”.

Una brutta notizia dunque per Raffaele Palladino, che dovrà fare a meno di un elemento importante per il proprio attacco. Caprari, assente nell’ultima sfida contro la Lazio, non rappresentava un titolare fisso, ma certamente una risorsa importante per la società brianzola. Non va escluso dunque che il Monza possa fiondarsi sul mercato. Un nome che da tempo piace a Galliani è quello del ‘Papu’ Gomez, svincolato dopo l’avventura al Siviglia. L’argentino stuzzica parecchio la dirigenza brianzola e in campo andrebbe a ricoprire proprio la stessa posizione dell’ex Verona.