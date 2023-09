Juventus tra presente e futuro: due per uno da oltre 40 milioni

La Juventus, dopo la vittoria con il Lecce, sta preparando la sfida con l’Atalanta; un match importante anche dal punto di vista del mercato

Nel turno infrasettimanale, la Juventus ha battuto il Lecce grazie al gol di Milik; una vittoria importantissima sia perché arrivata senza fare la miglior partita stagionale sia perché i bianconeri avevano bisogno di rialzare la testa dopo la sconfitta in casa del Sassuolo. Ora per i ragazzi di Allegri ci sarà un test decisamente importante; i bianconeri, infatti, sono attesi dalla sfida contro l’Atalanta e dovranno fare una partita di spessore per conquistare i tre punti.

I ragazzi di Gasperini giocano un gran calcio e scendono in campo con la voglia di fare la partita indipendentemente dall’avversario; si preannuncia una sfida molto interessante considerando anche la classifica. Le due squadre, infatti, sono separate da un solo punto con i bianconeri avanti ai bergamaschi. Atalanta-Juventus, però, sarà una sfida anche in chiave mercato.

Come riporta ‘La Stampa’, infatti, Koopmeiners resta un grande obiettivo di mercato della Juventus; parliamo di un giocatore che sta dimostrando, in maglia Atalanta, tutte le sue qualità. E’ reduce dal gol vittoria contro il Verona e, con i suoi inserimenti, rappresenta un pericolo costante per la difesa avversaria; un giocatore con queste caratteristiche può andare a mettere in difficoltà la retroguardia bianconera che dovrà preparare una contromossa importante per riuscire a limitare il centrocampista olandese.

Calciomercato Juventus, piace Koopmeiners: la richiesta dell’Atalanta

Nel corso dell’ultima sessione di mercato, l’Atalanta ha alzato un vero e proprio muro per tenere Koopmeiners; la società bergamasca vuole più di 40 milioni di euro per lasciar partire l’olandese, una cifra decisamente importante ma che rispecchia il valore del giocatore. Il classe 1998 sarebbe il giocatore perfetto per andare a rinforzare il centrocampo della Juventus.

I bianconeri, tra problemi fisici e non solo, non hanno mai potuto contare su Pogba e difficilmente il francese sarà un fattore in questa stagione; bisogna poi sottolineare la questione Rabiot il cui contratto è in scadenza il prossimo trenta giugno anche se la volontà di proseguire con il centrocampista è piuttosto chiara. Nei piani della ‘Vecchia Signora’, insomma, l’olandese andrebbe a rimpiazzare entrambi.

La Juve continua a seguire Koopmeiners per il futuro; nel frattempo, però, lo affronterà sul campo in un match fondamentale con l’Atalanta a caccia di punti Champions e i bianconeri che vogliono trovare continuità di risultati per restare a stretto contatto con la vetta della classifica.