Milik salva una Juve mediocre: Allegri respira ed è secondo

Il gol del polacco a inizio secondo tempo basta ai bianconeri per battere un Lecce, che ha giocato con personalità senza però creare grossi pericoli

La Juve riscatta il ko col Sassuolo battendo in casa il Lecce, arrivato a Torino da imbattuto. Ma solo sul piano del risultato, perché la prestazione offerta dai bianconeri è stata ben al di sotto della sufficienza. I fischi all’intervallo dell’Allianz Stadium’, sul risultato di zero a zero, lo testimoniano. A ‘salvare’ Allegri ci ha pensato Milik di rapina, all’inizio del secondo tempo.

Preferito a Vlahovic nel tandem con Chiesa, ancora una volta il migliore in campo, Milik ha realizzato il suo primo gol stagionale al debutto da titolare interrompendo i mugugni dei tifosi bianconeri. Il Lecce, che ha chiuso in dieci per l’espulsione di Kaba, ha tenuto bene giocando con personalità, anche se nel complesso non è riuscito a creare grossi pericoli alla porta difesa da Szczesny. I tre punti sono ossigeno per la Juventus e, soprattutto, per Allegri, almeno per una notte – nonostante il calcio mediocre espresso anche stasera dalla sua squadra – secondo in classifica a -2 dalla capolista Inter.

JUVENTUS-LECCE 1-0

57′ Milik