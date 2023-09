Juventus-Lecce, Allegri si arrabbia: due nel mirino del tecnico

La Juventus non riesce a sbloccare il risultato contro il Lecce: Allegri catechizza due bianconeri nel primo tempo dell’Allianz Stadium

Una Juventus che fa fatica in questa prima parte di partita nel far male alla sorpresa Lecce, arrivata a Torino da terza in classifica e con un punto in più rispetto alla squadra di Allegri.

Chiesa ha un nuovo partner questa sera, visto che al suo fianco c’è Milik e non il ‘gemello’ Vlahovic. Il numero sette (sul servizio di Danilo) ha sciupato una ghiotta occasione calciando da lato da posizione favorevolissima e prima del fischio d’inizio era stato premiato per le 100 presenze in maglia bianconera, traguardo raggiunto nell’infausta trasferta di Reggio Emilia con il Sassuolo. Quattro novità per Massimiliano Allegri nella formazione iniziale, confermando quando anticipato dal mister livornese dopo la gara di sabato. Oltre a Milik, chance dal primo minuto per Rugani (fuori Gatti), Cambiaso e Fagioli.

Juventus, che fatica contro il Lecce: anche il pubblico fischia

La Juve per il momento non riesce a ingranare contro il Lecce, con l’undici di casa che sta incontrando non poche difficoltà nel rendersi pericoloso dalle parti di Falcone. Milik non punge al centro dell’attacco, mentre anche il centrocampo stenta a verticalizzare e ad azionare Chiesa e Milik.

Locatelli non ingrana, Fagioli e Rabiot non sono riusciti finora a strappare per creare superiorità numerica. Allegri si arrabbia specialmente con i suoi interni, chiedendogli maggiore decisione nella giocata e in più occasioni li ha scambiati nelle posizioni. Da capire, se il risultato non dovesse sbloccarsi, se l’allenatore bianconero apporterà qualche modifica già a inizio ripresa inserendo ad esempi Miretti, o continuerà con questo trio in mediana. Anche il pubblico di fede juventina, in qualche frangente della gara, ha mugugnato per la scarsa incisività di Danilo e compagni. L’insoddisfazione dei tifosi dell’Allianz Stadium si è tramutata successivamente in una pioggia di fischi al duplice fischio dell’arbitro Giua al termine del primi tempo.