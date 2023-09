Guardiola e il Chelsea bussano da Marotta: la risposta dell’Inter

Le big di Premier League fanno sul serio per il titolarissimo di Inzaghi: la contromossa dell’Inter e la strategia di Marotta

Federico Dimarco si sta confermando come uno dei punti di forza dell’Inter, che ha iniziato nel migliore dei modi la stagione a parte il tonfo casalingo di ieri sera contro il Sassuolo dell’immarcabile Berardi.

Il canterano nerazzurro aveva deciso l’ultima trasferta di Empoli grazie a un eurogol sotto l’incrocio e ha già fornito quattro assist tra campionato e Champions League. Dimarco è una delle colonne dello scacchiere di Simone Inzaghi e resta uno dei titolarissimi, malgrado l’arrivo nel mercato estivo di un ottimo profilo a sinistra come Carlos Augusto. Inevitabile che sul mancino di Porta Romana si siano posate le attenzioni dei top team esteri, che da diversi mesi hanno messo sotto la lente d’ingrandimento il giocatore classe ’97 e della nazionale azzurra. In particolare – scrive il portale ‘Fichajes.com’ – Chelsea e Manchester City avrebbero drizzato le antenne per Dimarco in vista della prossima finestra estiva del mercato.

Calciomercato Inter, Chelsea e City preparano l’assalto a Dimarco: la contromossa di Marotta

Il laterale interista piace alla dirigenza dei ‘Blues’ e al quale si sarebbe aggiunto anche l’interesse di Pep Guardiola, che ha avuto modo di osservare da vicino l’ex Parma e Verona proprio durante la finalissima di Champions League a Istanbul lo scorso giugno.

Dimarco è sotto contratto fino al 2026 con l’Inter e ha un ingaggio da poco più di 1,5 milioni di euro all’anno. Basso per quello che sta dimostrando il 26enne mancino, con le big inglesi pronte a quadruplicargli lo stipendio per di strapparlo al club di Zhang. La volontà dall’Inter e dello stesso giocatore, però, è quella di proseguire il matrimonio insieme e respingere l’assalto della Premier League. Prossimamente ci sarà un incontro tra la dirigenza di Viale della Liberazione e l’entourage di Dimarco per il rinnovo di contratto, con Marotta e Ausilio che offriranno un prolungamento biennale e un ingaggio intorno ai 3 milioni di euro. L’Inter non vuole perdere il suo canterano e corre ai ripari, allontanando le sirene da Oltremanica.