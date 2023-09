Non solo Lautaro Martinez: poker di rinnovi per Inzaghi

L’Inter comanda la classifica e pianifica i rinnovi dei titolarissimi dello scacchiere di Simone Inzaghi. Il punto sui prolungamenti in casa nerazzurra

Tutti ruotano… a parte Lautaro Martinez. Tra campionato e Champions League, il capitano dell’Inter giocherà la sua settima gara consecutiva in questa prima parte di stagione.

Il campione del mondo argentino e Sommer sono gli unici due nerazzurri sempre impiegati finora da Simone Inzaghi, con il ‘Toro’ che anche questa sera contro il Sassuolo sarà con la fascia al braccio a guidare il reparto offensivo dei vicecampioni d’Europa insieme a Thuram. Lautaro leader tecnico ma anche carismatico ormai dell’Inter, trascinatore nello spogliatoio dopo l’investitura in pianta stabile da capitano in seguito al ritiro di Handanovic. Il club meneghino, al netto del possibile cambio di proprietà, punta sull’attaccante anche per il futuro ed entro la fine dell’anno è pronta ad accelerare con i negoziati per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Lautaro – scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – potrebbe allungare il proprio accordo per altri due anni, fino perciò al giugno 2028.

Calciomercato Inter, Marotta e Ausilio accelerano con i rinnovi dei big

C’è anche l’apertura dello stesso giocatore, in totale simbiosi con l’ambiente e il club nonostante quel “Non si sa mai” sul proprio destino pronunciato alla vigilia della trasferta di San Sebastian contro la Real Sociedad.

La priorità di Lautaro Martinez rimane ed è sempre la permanenza in nerazzurro, ovviamente con un ritocco verso l’altro dell’ingaggio rispetto agli oltre 6 milioni di euro che percepisce attualmente a Milano. C’è la volontà della dirigenza interista di accontentare il ‘Toro’ e già ad agosto le parti ne hanno discusso nel blitz del suo agente Alejandro Camaño nella sede di Viale della Liberazione. Il tutto comunque senza fretta e in totale serenità, considerando che Marotta e Ausilio devono sbrigare le pratiche su altri rinnovi più urgenti. Sul file della dirigenza ci sono infatti anche i prolungamenti di Mkhitaryan (in scadenza a giugno), Dumfries (contratto al momento fino al 2025) e del canterano Dimarco (2026).