Lautaro ‘spaventa’ l’Inter: “Non si sa mai”. Frecciata a Lukaku

Lautaro Martinez pronto a guidare l’Inter nell’esordio stagionale in Champions League contro la Real Sociedad. Le parole del ‘Toro’ argentino in conferenza stampa

L’Inter inizia la sua campagna europea contro la Real Sociedad. I vicecampioni d’Europa saranno impegnati nella trasferta in terra basca all’esordio stagionale in Champions League.

Uno dei leader dei nerazzurri è sicuramente Lautaro Martinez, che in questa stagione dopo il ritiro di Handanovic ha ereditato in pianta stabile la fascia da capitano. Il ‘Toro’ argentino ha parlato insieme a mister Inzaghi nella conferenza prepartita: “Sogno ancora di arrivare fino in fondo. Ci sono tanti giocatori nuovi, però vogliamo ovviamente ripeterci e fare del nostro meglio – ha esordito Lautaro – Stiamo lavorando bene, domani sarà solo l’inizio di un lungo percorso. Stiamo cercando di giocare un bel calcio, ci stiamo riuscendo, siamo soddisfatti di come abbiamo approcciato la stagione”.

Sulla convivenza in attacco con il nuovo partner Thuram dopo gli addii di Dzeko e dell’ex amico Lukaku, con il francese subito in evidenza: “È giovane, è arrivato in un paese nuovo e lo stiamo aiutando. Ha tanta qualità e forza, lo sta dimostrando e ci darà una grandissima mano. Sono felice di giocare al suo fianco”.

Lautaro Martinez su rinnovo e futuro: “Oggi sono felice all’Inter”

Orgoglio ma anche responsabilità per la fascia da capitano al braccio: “Il rapporto con i compagni non cambia, fin dal primo giorno ho sempre cercato di dare una mano alla squadra. La fascia mi rende felice, ne sono orgoglioso”.

Infine, non poteva mancare il tema sul futuro e il possibile rinnovo di contratto oltre il 2026: “Sono contentissimo di giocare e difendere questi colori. Sono tranquillissimo. Ci sarà tempo più avanti per parlarne. Leader anche in futuro? Non si sa mai nel mondo del calcio. Oggi posso dirvi, ripeto, che sono felicissimo di essere all’Inter ed esserne il capitano“.