Inzaghi svela il sostituto di Calhanoglu e ammette: “Volevo evitarle”

Giornata di vigilia in vista dell’esordio europeo di questa stagione: le dichiarazioni di Simone Inzaghi in conferenza stampa sul match in casa della Real Sociedad

E’ tempo di tornare in campo sul terreno della Champions League per i vice campioni d’Europa. Domani sera, infatti, l’Inter sarà ospite della Real Sociedad per la prima giornata della fase a gironi dopo la sconfitta di Istanbul dello scorso giugno.

Match in cui i nerazzurri, come annunciato dal club, dovranno fare a meno di Hakan Calhanoglu per infortunio. Inter che arriva a questo appuntamento con il morale alle stelle grazie al successo straripante ottenuto nel derby contro il Milan. La squadra di Inzaghi ha ottenuto ben quattro successi nei primi quattro impegni ufficiali della stagione e spera di poter replicare le prestazioni brillanti del campionato anche all’esordio nella nuova edizione di Champions League. Dall’Estadio Municipal de Anoeta, Simone Inzaghi interviene in conferenza stampa di fronte ai giornalisti per presentare la gara di San Sebastian.

Ci sarà un assenza importante in regia, con Calhanoglu out nella rifinitura ad Appiano Gentile: “Se giocherà Asllani? Assolutamente sì, ha lo stesso ruolo di Calhanoglu. Tante società lo avevamo richiesto sul mercato e noi ce lo siamo tenuti perché è un giocatore importante. Asllani è pronto per giocare questo tipo di sfide”.

Sulle parole di Guardiola e il cammino dell’ultima Champions: “Le parole di Pep fanno ovviamente piacere, è stato un onore giocare contro il suo Manchester City. Mi tengo stretto l’abbraccio con i nostri tifosi a Istanbul, sembrava che avessimo vinto. È stato un grande percorso. Adesso rivinciamo in un campo difficile e contro un avversario ostico che, insieme al Newcastle, volevo evitare. Sarà difficile ripetere quanto fatto l’anno scorso, però insieme ai ragazzi vogliamo riprovarci”.

Inzaghi alla vigilia di Real Sociedad-Inter: “Pavard e Frattesi? Ho già in testa la formazione”

Sul trionfo nel derby contro il Milan e la Real Sociedad: “Quella del derby è stata una grandissima serata, però adesso è il passato e dobbiamo voltare pagina per essere pronti per la Real Sociedad. Domani sarà una partita intensa, difficile per noi. Sono una squadra organizzata, hanno qualità e un allenatore che è in panchina da tanti anni”.

L’Inter sogna il bis e ripetere lo straordinario cammino dell’ultima Champions: “Abbiamo fatto due anni importanti in Europa, il percorso fatto nell’ultima stagione ci ha arricchito e lasciato qualcosa di speciale. È stata una bellissima cavalcata, fin dal girone abbiamo eliminato squadre molto importanti. Adesso arriva il difficile, però ho fiducia nei ragazzi e possiamo fare ottime cose”.

Inzaghi torna infine sulle scelte di formazione, Pavard e Frattesi scalpitano: “Non ho detto ancora ai ragazzi chi giocherà domani sera. Tutti si sono allenati bene, una formazione in testa ce l’ho dopo l’ultima rifinitura. Qualche cambiamento comunque ci sarà“.