Tegola Inter in Champions, UFFICIALE: Inzaghi perde Calhanoglu

Problemi per Inzaghi e per l’Inter alla vigilia del debutto in Champions: fuori causa Calhanoglu per infortunio, ecco come sta

Domani sera alle 21 l’Inter, finalista uscente di Champions League, inizierà il suo percorso da San Sebastian e dalla trasferta in casa della Real Sociedad per provare a ripetersi. Ma Simone Inzaghi dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini di riferimento, vale a dire Hakan Calhanoglu, che non prenderà parte alla sfida per infortunio.

L’Inter ha comunicato ufficialmente la sua assenza spiegando che il giocatore ha accusato un affaticamento all’adduttore della coscia sinistra. In cabina di regia, dunque, potrebbe trovare spazio Asllani contro gli spagnoli: l’albanese è stato provato in quella posizione a fine allenamento, quando il turco ha accusato il fastidio. A questo punto le condizioni di Calhanoglu andranno rivalutate nei prossimi giorni ed esiste la possibilità che non possa recuperare nemmeno per la trasferta domenicale di Empoli in campionato alle ore 12.30.

Per il resto, Inzaghi potrebbe dare luogo ad altri cambi in vista del debutto europeo. De Vrij potrebbe rimpiazzare Acerbi, ancora verso la panchina Pavard e Frattesi pronti però a subentrare. Conferma scontata dopo le ultime gare per il duo Lautaro Martinez-Thuram in attacco.